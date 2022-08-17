Двое сотрудников Запорожской АЭС задержаны по подозрению в наведении артиллерии ВСУ

В городе Энергодаре Запорожской области, который контролируют Вооруженные силы РФ, по подозрению в наведении артиллерии Вооруженных сил Украины задержали двоих работников Запорожской АЭС. Об этом заявил в своем Telegram-канале член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Двое сотрудников Запорожской АЭС задержаны правоохранительными органами по подозрению в сотрудничестве с боевиками ВСУ. Задержанные наводили удары по территории Энергодара и ЗАЭС», — поделился Рогов своим видением ситуации.

При этом, по словам представителя ВГА, подозреваемым должны предъявить обвинение в международном терроризме. Накануне он обвинил украинские силы в ударах по системе охлаждения станции, о чем сообщал «Татар-информ».

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе, она расположена неподалеку от Энергодара. Последнее время Россия и Украина винят друг друга в обстрелах АЭС. Страны «Большой семерки» призвали РФ передать станцию под украинский контроль, позднее ситуацию вокруг нее обсудили на заседании Совета безопасности ООН.