Пророссийские власти Запорожья обвинили Украину в ударах по системе охлаждения АЭС

Член главного совета пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил в эфире канала «Соловьев.Live», что украинские войска бьют по слабым местам Запорожской АЭС, включая систему охлаждения.

По словам пророссийского чиновника, реакторы нуждаются в постоянном охлаждении, и именно систему охлаждения стараются разрушить Вооруженные силы Украины. «В этом случае реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс…» — цитирует его высказывание РИА Новости.

Рогов также добавил, что законсервировать АЭС можно, но расходы на это будут колоссальными, а 174 бочки с ядерными отходами вывезти всё равно не получится.

Запорожская АЭС является наиболее крупной и мощной атомной электростанцией в Европе. Она расположена неподалеку от города Энергодара, на левом берегу Днепра. Вскоре после начала инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции территорию станции заняли российские военные, но на ней продолжает работать украинский персонал.

Последнее время Россия и Украина обвиняют друг друга в обстрелах ЗАЭС. Страны «Большой семерки» призвали РФ передать станцию под украинский контроль, позднее ситуацию вокруг нее обсудили на заседании Совета безопасности ООН.