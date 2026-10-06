Два человека пострадали при падении надземного перехода в Татарстане
Два человека получили травмы при падении надземного пешеходного перехода под Казанью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Водителя везут в больницу, пассажир от госпитализации отказался.
Как стало известно «Татар-информу», пострадали 30-летний водитель «КАМАЗа» и его 48-летний пассажир.
Напомним, что надземный переход упал неподалеку от села Кощаково, по дороге в сторону Царево. В настоящий момент прокуратура уже начала проверку.