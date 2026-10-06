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Происшествия 6 октября 2026 13:40

Два человека пострадали при падении надземного перехода в Татарстане

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Два человека получили травмы при падении надземного пешеходного перехода под Казанью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Водителя везут в больницу, пассажир от госпитализации отказался.

Как стало известно «Татар-информу», пострадали 30-летний водитель «КАМАЗа» и его 48-летний пассажир.

Напомним, что надземный переход упал неподалеку от села Кощаково, по дороге в сторону Царево. В настоящий момент прокуратура уже начала проверку.

#надземный пешеходный переход
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