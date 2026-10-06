В Пестречинском районе демонтируют пешеходный переход, который снес самосвал

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана сообщили, что в настоящее время ведется демонтаж пешеходного перехода, который обрушился сегодня неподалеку от села Кощаково Пестречинского района.

«Выполняются работы по демонтажу пролетного строения пешеходного перехода для его последующего обследования и определения возможности использования», – сообщают в ведомстве.

Конструкцию снимают кранами с опор, чтобы вывезти с дороги и возобновить движение. В министерстве уточнили, что произошел сход пролетного строения с одной опоры.

«Татар-информ» рассказывал о том, что самосвал FAW проехал с поднятым кузовом и снес надземный пешеходный переход. Пострадали 48-летний водитель грузовика и его 30-летний пассажир. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Пассажира увезли в больницу, водитель от госпитализации отказался. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Момент обрушения надземки попал на видео. Дорогу на этом участке пришлось перекрыть.

Как сообщают в минтрансе, пешеходный переход был построен в 2021 году, он имеет один пролет длиной 40,3 погонных метров.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники ГКУ «Главтатдортранс». Они проводят обследование надземного пешеходного перехода: определяют степень повреждений и объем проведения восстановительных работ. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения на этом участке.

О принятых решениях и дополнительных мерах будет сообщено дополнительно, отметили в министерстве.