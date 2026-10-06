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Происшествия 6 октября 2026 14:37

Появилось видео обрушения надземного перехода возле Кощаково

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Появилось видео обрушения надземного перехода возле Кощаково
Обрушение надземного перехода возле Кощаково
Фото: © Прокуратура РТ

Видео обрушения надземного пешеходного перехода обнародовала Прокуратура Татарстана. На записи видно, как конструкция падает после того, как в нее врезается грузовик. После этого тягач сносит отбойник в центре дороги и врезается в ограждение на краю трассы.

Напомним, происшествие случилось в неподалеку от села Кощаково в Пестречинском районе Татарстана, по дороге в сторону Царево. В результате пострадали 30-летний водитель грузовика и его 48-летний пассажир. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

#прокуратура рт #обрушение моста #обрушение #кощаково #пострадали люди
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