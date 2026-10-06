Появилось видео обрушения надземного перехода возле Кощаково

Обрушение надземного перехода возле Кощаково

Фото: © Прокуратура РТ

Видео обрушения надземного пешеходного перехода обнародовала Прокуратура Татарстана. На записи видно, как конструкция падает после того, как в нее врезается грузовик. После этого тягач сносит отбойник в центре дороги и врезается в ограждение на краю трассы.

Напомним, происшествие случилось в неподалеку от села Кощаково в Пестречинском районе Татарстана, по дороге в сторону Царево. В результате пострадали 30-летний водитель грузовика и его 48-летний пассажир. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.