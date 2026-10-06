Власти Пестрецов просят объезжать место обрушения надземного перехода

Власти Пестречинского района Татарстана просят объезжать участок трассы Казань — Шемордан, где обрушился надземный пешеходный переход. Об этом сообщается на официальном канале района в МАКС.

«Если едете из Казани, двигайтесь по трассе М-7 в обход участка через сёла Кулаево и Пестрецы, далее выезжайте на трассу Казань — Шемордан. Если едете в сторону Казани, следуйте через село Ленино-Кокушкино до села Пестрецы, затем выезжайте на М-7 в направлении Казани», – говорится в сообщении.

Власти района также просят автомобилистов заранее планировать маршрут, соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.

Напомним, происшествие случилось неподалеку от села Кощаково в Пестречинском районе Татарстана, по дороге в сторону Царево. В результате пострадали 30-летний водитель грузовика и его 48-летний пассажир. Прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Момент обрушения надземки попал на видео.