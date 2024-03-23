Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших, пострадавших и пострадавшим при теракте в подмосковмном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщатся в телеграм-канале общероссийской акции взаимопомощи.

«Для всех неравнодушных людей, которые не могут оставаться в стороне и готовы помочь согражданам, открыт сбор средств», – сказано в сообщении.



РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК

ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001

Расчётный счёт: 40703810100020000067

Банк: ПАО Сбербанк

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.