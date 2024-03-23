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Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»
Движение #МЫВМЕСТЕ открыло сбор средств на адресную помощь семьям погибших, пострадавших и пострадавшим при теракте в подмосковмном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщатся в телеграм-канале общероссийской акции взаимопомощи.
«Для всех неравнодушных людей, которые не могут оставаться в стороне и готовы помочь согражданам, открыт сбор средств», – сказано в сообщении.
РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ, РКК
ИНН/КПП: 7728014523/ 772801001
Расчётный счёт: 40703810100020000067
Банк: ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».
Нападение на концертный зал в Подмосковье произошло накануне вечером. Число погибших в «Крокус Сити Холле» на данный момент составляет 133 человека, сообщает СК РФ. Соболезнования родным и близким погибших ранее выразили Раис Татарстана Рустам Минниханов и Председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Сегодня в 15.30 по московскому времени Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил 24 марта в России днем общенационального траура.
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