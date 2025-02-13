«Душа ликует, когда мой труд ценят бойцы»: медсестра из Лениногорска стала волонтером

Лениногорская группа волонтеров «С любовью и молитвами», поддерживающая бойцов в зоне СВО, насчитывает уже более 80 человек. С самого начала создания к команде присоединилась Ландыш Галимова. Более 30 лет она проработала операционной медицинской сестрой.

«Всю жизнь помогала людям, – говорит женщина. – Когда в стране бушевал коронавирус, я работала медсестрой в госпитале. Во время лечения больных заразилась сама. Последствия печальные – разрушились суставы, присвоена инвалидность 2-й группы. Сейчас передвигаюсь с большим трудом, хожу при помощи костыля. Несмотря на сильные боли, которые мучают меня, с самого утра я за работой – вяжу мочалки и носки для бойцов СВО. Стараюсь с каждой отправкой на передовую гуманитарного груза отправлять свои изделия».

Сыновья горячо поддерживают свою маму в волонтерской работе, их жены одобряют и уважают труд свекрови. «Душа радуется и ликует, когда я осознаю, что я нужна людям, что мой труд оценивается бойцами», – призналась активистка.

Ландыш Галимова вяжет носки, мочалки и игрушки – талисманы для солдат.

«Пусть в связанных мною носках солдатам будет тепло, пусть уберегут от вражеского снаряда, пусть вернутся в них домой», – каждый день молится Ландыш.

На ее столике, за которым ежедневно трудится волонтер, Священный Коран и книги с молитвами, в них женщина черпает силы, веру в Победу над врагом.

«Вот эту маленькую игрушку-котика я связала сама, хочу передать вместе с гуманитарным грузом на передовую в качестве талисмана. Назвала в честь домашней кошки – Берта. Ее мне подарили дети – Ильсур и Артур», – рассказала волонтер.

На фото: Ландыш Галимова

По ее словам, сегодня бойцы специальной военной операции, как и в суровые годы Великой Отечественной войны, в бой берут с собой талисманы. Это не суеверие, а вера в то, что присланный из дома амулет убережет от вражеского снаряда.

Ввиду ограничений по здоровью в штабе волонтерской группы «С любовью и молитвами» Ландыш редкий гость. Но здесь ее любят, уважают за труд и милосердие.

Руководитель группы Эльмира Уламасова так отзывается о Ландыш и о своей команде: «Отзывчивая, никогда не унывающая женщина. Всегда встречает меня с улыбкой и радостью. Бойцы всегда благодарят ее за носки и мочалки, которые она в огромном количестве отправляет с гуманитарной помощью. В нашей группе волонтеры серебряного возраста, практически все они со своими «болячками», но, несмотря на это, все они неустанно трудятся над маскировочными сетями, шьют, вяжут, плетут, стряпают, заливают окопные свечи, словом, делают все от себя зависящее, чтобы максимально обеспечить наших земляков всем необходимым».

На фото: Эльмира Уламасова

Волонтеры получают благодарность бойцов с передовой. Эльмира Уламасова демонстрирует весточку с фронта, присланную бойцом. «Спасибо волонтерам группы «С любовью и молитвами», благодарим каждого волонтера за труд, за теплые вещи, медикаменты, маскировочные сети и продукты», – говорит лениногорец.

Эти сообщения и видеоотчеты являются самым драгоценным результатом работы добровольцев. С большим желанием и рвением они идут в свой штаб, чтобы посылок стало больше, чтобы маскировочных сетей хватило всем, чтобы теплых носков было достаточно.

«Пусть все жены и матери дождутся своих любимых с фронта, пусть поскорее вернутся в свои дома и обнимут родных», – желает волонтер.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.