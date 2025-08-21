«Дороги – достижение республики»: Ханифов о том, что сделано за пятилетку, и новых планах

За последние годы в Татарстане появились новые мосты, скоростные магистрали и объездные трассы. В эфире программы «Татарстан онлайн» министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов рассказал о ключевых объектах республики, планах на будущую пятилетку, а также поделился, по каким дорогам хотел бы прокатиться сам.





Фарит Ханифов: «Республике есть чем гордиться в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры»

Фото: скриншот видео

«Дороги – достижение нашей республики»

В начале прямого эфира министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов подчеркнул, что республике есть чем гордиться в сфере дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Это достижение нашей республики. И так сложилось, что Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов возглавляет комиссию этого направления («Инфраструктура для жизни», – прим. Т-и) в Государственном Совете России», – отметил глава ведомства.

Он подчеркнул, что развитие транспортной сети напрямую связано с развитием экономики Татарстана. «Одно от другого никак не отделить», – добавил Ханифов.

Министр напомнил, что власти республики начали новую пятилетку, рассчитанную до 2030 года, в рамках национальных проектов и федеральных программ. Национальный проект получил название «Инфраструктура для жизни».

«Эта работа, предстоящие пять лет, строится на достижениях предыдущей пятилетки. Мы прошли очень активный этап развития отрасли», – отметил Ханифов, открывая разговор о планах модернизации дорог и транспорта республики.

Особое внимание Фарит Ханифов уделил строительству крупных федеральных и региональных объектов. Среди ключевых он выделил платную магистраль М12 Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

М12: южный обход Казани и востребованная магистраль

Особое внимание Фарит Ханифов уделил строительству крупных федеральных и региональных объектов. По его словам, в 2022–2024 годах республика реализовала проекты, масштабы которых ранее трудно было даже представить. Среди ключевых он выделил платную магистраль М12 «Москва – Казань».

На территории Татарстана протяженность трассы составляет 142 километра. По мосту через Волгу длиной 3 километра ежедневно проезжает до 16 тыс. автомобилей. Дорогой пользуются в том числе и местные жители, проживающие в близлежащих районах. Ханифов напомнил, что открытие магистрали в конце 2024 года прошло при участии Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Строительство М12 стало важным событием не только для всей республики, но и для столицы. Трасса проектировалась как южный обход Казани. При выборе коридора активно участвовали Рустам Минниханов и министр строительства России Ирек Файзуллин.

Востребованность трассы превысила все ожидания. Если при проектировании развязки в районе Столбищ и Атабаево планировалось, что по ней будет проезжать менее 3 тысяч автомобилей в сутки, то сегодня по ней движется более 9 тысяч машин, а в отдельные дни – до 12 тысяч. «Это говорит о том, что федеральная трасса крайне востребована. Особенно заметен поток грузовиков», – подчеркнул министр.

Протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составляет 81,4 км. Новое направление трассы М7 «Волга» построили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обход Нижнекамска, Челнов и мост через Каму

Далее Фарит Ханифов рассказал о втором крупнейшем дорожно-строительном проекте республики, который значительно изменил жизнь жителей Нижнекамска и Набережных Челнов.

«Долгожданная федеральная дорога, которая была необходима как воздух нашим двум крупнейшим городам – Нижнекамску и Челнинской агломерации. Ранее города не были напрямую связаны с федеральной трассой, а теперь буквально стоят на ней», – подчеркнул Ханифов.

Министр отметил строительство моста через Каму длиной более 1,2 тыс. метров – второго моста, построенного в республике за эту пятилетку.

«Это крупнейшие объекты, крупнейшая новая трасса по Татарстану. Все плюсы и функции этой дороги мы будем нарабатывать еще много лет. Но уже жители Нижнекамска и Челнов говорят: у нас жизнь круто изменилась. Поездка к родственникам в Казань или в аэропорт стала быстрее почти на час», – добавил Ханифов.

Протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составляет 81,4 км. Новое направление трассы М7 «Волга» построили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В Татарстане завершена масштабная модернизация федеральной трассы М7 «Волга» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

М7: комфорт и безопасность на новом уровне

В Татарстане завершена масштабная модернизация федеральной трассы М7 «Волга». Последним реконструирован участок протяженностью 96 километров от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном. Теперь это четырехполосная дорога, которая проходит через ключевые густонаселенные территории республики – Нижнекамск, Набережные Челны, Тукаевский, Заинский, Мензелинский и Актанышский районы.

Магистраль стала значительно безопаснее и удобнее: движение организовано в обход населенных пунктов, построено 6 мостов и 11 транспортных развязок, полностью исключены одноуровневые пересечения.

«Все жители уже ощутили плюсы этой большой федеральной трассы», – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов.

Отдельное внимание министр уделил региональной трассе Алексеевское – Альметьевск. Дорогу протяженностью 145 км открыли в декабре прошлого года Фото: сайт Миндортранса РТ

Региональные дороги: спрос выше прогнозов

Отдельное внимание министр уделил региональной трассе Алексеевское – Альметьевск. Дорогу протяженностью 145 км открыли в декабре прошлого года. Четырехполосная трасса проходит через Алексеевский, Чистопольский, Новошешминский, Черемшанский и Альметьевский районы республики.

Дорога несколько месяцев в эксплуатации и показала себя гораздо более востребованной, чем предполагали эксперты. Если при планировании рассчитывали на 3,5–3,7 тыс. автомобилей в сутки, то сегодня по ней ежедневно проходит от 6 до 9 тыс. машин.

«Трасса активно используется не только транзитным транспортом, но и заводами и предприятиями районов – так безопаснее и быстрее добраться до точки назначения», – отметил Фарит Ханифов.

Министр подчеркнул, что именно региональные дороги используются для повседневных поездок жителями Татарстана. За последние пять лет в республике построено более 800 километров новых дорог, еще около 5 тыс. километров было реконструировано и отремонтировано. Это позволило увеличить долю нормативных трасс с 44% до 52%.

«Перед нами стояла задача, поставленная Правительством республики, и мы ее выполнили на 100%, а порой даже перевыполняли», – подчеркнул глава Миндортранса РТ.

Следующая цель – довести показатель нормативного состояния региональных дорог до 60% к 2030 году. Для этого ежегодно необходимо обновлять не менее тысячи километров полотна, а в отдельные годы – до полутора тысяч.

Особое внимание уделяется «умным» светофорам, которые уже работают в Казани и Набережных Челнах Фото: © «Татар-информ»

Дороги будущего: цифровизация и новые технологии

Фарит Ханифов подчеркнул, что развитие дорожно-транспортной отрасли в республике связано не только с масштабным строительством, но и с внедрением современных технологий. В числе ключевых направлений – платные дороги, интеллектуальные системы и цифровизация общественного транспорта.

Особое внимание уделяется «умным» светофорам, которые уже работают в Казани и Набережных Челнах, а также системам, позволяющим оптимизировать движение и повысить безопасность.

«Мы сразу же пошли по принципу безбарьерного прохождения точек считывания платы. Ты не останавливаешься перед шлагбаумом, не берешь билет и не тормозишь для оплаты. Сегодня наша задача – работать с теми, кто забыл или намеренно не оплатил проезд. Оплата, конечно, будет взиматься», – пояснил министр.

Цифровые решения активно внедряются и в городском транспорте: автобусы оснащаются системой ГЛОНАСС, валидаторами для безналичной оплаты и камерами наблюдения. Сейчас прорабатываются механизмы учета пассажиропотока, что позволит выстраивать маршруты и графики более эффективно. Татарстан, отметил Ханифов, занимает лидирующие позиции в стране по внедрению таких технологий. Эту работу в республике курирует Рифкат Минниханов.

Одной из ключевых задач будет развитие дорожной сети в агломерациях. Особое внимание уделяется столице Татарстана Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мощь дорожных организаций позволяет решать задачи любого уровня»

Затем Ханифов рассказал о ближайших планах по строительству и модернизации дорог республики. По его словам, текущие возможности дорожно-строительных организаций позволяют решать проекты любого уровня сложности.

«Большие объекты строить приятно, хотя они довольно сложные и многолетние. Сегодня в республике сформированы сильные коллективы, есть заводы, современная техника, высококвалифицированные инженерные кадры. Эти мощности нельзя терять», – отметил министр.

Ханифов подчеркнул, что одной из ключевых задач будет развитие дорожной сети в агломерациях. Особое внимание уделяется столице Татарстана.

«Казань – самая сложная агломерация с точки зрения дорожно-транспортной инфраструктуры. В Лаишевском узле соединится платная дорога М12 с Казанью. Мы проектируем крупный дорожный узел, который позволит эффективно работать и с М12, и обеспечит комфортное движение жителей столицы через пару лет», – рассказал глава дорожного ведомства.

Министр уточнил, что проект охватывает Лаишевский узел и прилегающие территории, включая Столбищи, Атабаево, Усады, поселок Мирный и промышленные анклавы.

«Возле Казани появляется много технических и промышленных предприятий, их нужно увязывать логистикой, железной дорогой и автомобильными трассами. В этом направлении мы будем работать ближайшие годы», – добавил Ханифов.

Отдельное внимание уделяется привлечению инвестиций и сотрудничеству с государственной компанией «Автодор». «Мы рассматриваем возможности государственно-частного партнерства, концессионные соглашения. Все это позволит рационально располагать средствами», – пояснил министр.

Ханифов подчеркнул, что задел, созданный Рустамом Миннихановым за предыдущие пять лет, дает уверенность в успешной реализации новых дорожных программ Татарстана. «Следующую пятилетку мы сможем решить по этим программам», – заключил министр.

В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая уже идет строительство третьего терминала, который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году Фото: rais.tatarstan.ru

«Большая парковка» для лайнеров и новые терминалы

В Татарстане активно развивается авиационная инфраструктура. В Международном аэропорту «Казань» имени Габдуллы Тукая уже идет строительство третьего терминала, который планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году. Его пропускная способность составит более 5,7 млн пассажиров в год.

В преддверии саммита БРИКС здесь также появился новый перрон площадью 160 тысяч квадратных метров, рассчитанный на одновременную стоянку 33 широкофюзеляжных самолетов.

«Это большая парковка для лайнеров, которая позволила без ограничений обслуживать делегации на любых типах воздушных судов», – отметил министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов.

Изменения происходят и в аэропорту Бегишево, где при поддержке автозавода «КАМАЗ» недавно заработал современный терминал. В 2026 году там начнется ремонт взлетно-посадочной полосы. Рост пассажиропотока фиксируется и в Бугульме: этот аэропорт за последний год увеличил количество рейсов на 10%, главным образом за счет вахтовых перевозок.

За последние пять лет в Татарстане отремонтировали и построили 30 железнодорожных перронов Фото: © «Татар-информ»

Перроны с названиями и 6,5 миллиона пассажиров в год

За последние пять лет в Татарстане отремонтировали и построили 30 железнодорожных перронов. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Фарит Ханифов, это дало заметный эффект: ежегодный пассажиропоток по железной дороге превысил 6,5 млн человек.

«Железная дорога – это надежный всепогодный транспорт. Мы удачно расположены: по периметру республики проходят Горьковская и Куйбышевская дороги. За пять лет 28 платформ были реконструированы, а еще две построены с нуля», – рассказал министр.

По инициативе Рустама Минниханова началась и программа по переименованию платформ. Из 40 остановочных пунктов уже 30 получили названия вместо километровых обозначений.

«Это удобно: молодежи проще ориентироваться, местным жителям – тоже. Все понимают, куда едут», – отметил Ханифов.

Министр добавил, что развитие железнодорожной инфраструктуры продолжится: в планах новые проекты на ближайшую пятилетку, включая обновление состава, введение парных поездов и новых маршрутов.

Столица Татарстана может получить собственную кольцевую железную дорогу Фото: © «Татар-информ»

В Казани проектируют кольцевую железную дорогу

Столица Татарстана может получить собственную кольцевую железную дорогу. По словам Фарита Ханифова, проект уже находится в разработке.

«Казань практически тоже в кольце железных дорог, но чтобы пустить пассажирское направление, нужно провести мероприятия по закольцовке. Сегодня это проектируется, и в ближайшее время мы получим готовое решение. Затем будем с коллегами из Российских железных дорог рассматривать варианты строительства и финансирования», – сказал министр.

Ханифов отметил, что подобный подход уже оправдал себя в Москве, а Казань с ее динамикой и ролью крупнейшей агломерации Поволжья также нуждается в новой транспортной связке. Кольцевая дорога может соединить пять районов вокруг столицы республики и разгрузить утренние и вечерние маршруты электричек.

«85% автобусов должны быть в нормативном состоянии. Сегодня города Казань, Набережные Челны и Нижнекамск практически достигли этой планки» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Транспорт – важнейшая социальная задача»

Также Фарит Ханифов рассказал о работе республики над обновлением общественного транспорта и планах на ближайшую пятилетку.

«Транспорт, наверное, важнейшая задача, очень социальная тема», – отметил министр, подчеркнув, что за пять лет были обновлены более 500 автобусов, а также закуплены сотни троллейбусов и трамваев для Казани.

Ханифов пояснил, что нормативное состояние общественного транспорта прописано в национальном проекте «Инфраструктура для жизни».

«85% автобусов должны быть в нормативном состоянии. Сегодня города Казань, Набережные Челны и Нижнекамск практически достигли этой планки», – уточнил глава дорожного ведомства.

Особое внимание уделяется переходу Набережных Челнов на автобусы большой вместимости.

«Город перешел с небольшой вместимости на большие автобусы. Для полного завершения проекта осталось закупить еще 80 автобусов большой вместимости. Этот вопрос уже прорабатывается, и Рустам Нургалиевич поддержал проект», – уточнил он.

Также Нижнекамск планирует приобрести дополнительно 10–15 автобусов средней и большой вместимости. «Таким образом, наши крупные города решают ключевые задачи обновления транспорта», – подчеркнул министр.

В отношении небольших городов Ханифов отметил, что там нормативное состояние транспорта еще не достигнуто. «Мы активно работаем с муниципалитетами и перевозчиками, заключаем соглашения с государственной лизинговой компанией, чтобы стимулировать обновление автопарка. Где-то требуется поддержка, ведь купить автобус и вести на нем бизнес бывает сложно. Но я уверен, у нас все получится», – добавил министр.

По словам Ханифова, на ближайшую пятилетку республика установила планку не менее 117 новых автобусов в год, и в 2025 году этот показатель уже выдерживается.

«Вспоминая детство и юность, я бы проехался по лесным дорогам, по старым населенным пунктам» Фото: скриншот видео

Мечта министра: дороги для работы и души

В финале эфира Фарит Ханифов рассказал о своих личных «дорожных мечтах».

«Если бы был целый день, я бы, конечно, проехался по нашим федеральным дорогам, построенным в последние годы. Еще бы с удовольствием прокатился по Алексеевское – Альметьевск, хотя ездили туда и обратно довольно часто в течение двух лет», – признался Ханифов.

Если бы времени было меньше, полдня, министр отметил, что предпочел бы проехать по региональным трассам. «Надо посмотреть, как они развиваются, ведь очень много хороших дорог появляется», – пояснил он.

Но для души Ханифов мечтает о более спокойных маршрутах. «Вспоминая детство и юность, я бы проехался по лесным дорогам, по старым населенным пунктам. Не просто грунтовые дороги, а именно лесные тропы, заброшенные деревни. Может быть, даже собрал бы грибы – ностальгия», – заключил он.