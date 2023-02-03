В Татарстане началась реконструкция участков трассы М7 – маршрута Казань – Екатеринбург

В Татарстане началась реконструкция участков трассы М7 «Волга», входящих в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург. Общая протяженность участков реконструкции составляет 96,4 км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«К 2024 году на участке трассы М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном не останется пересечений в одном уровне с местными и региональными дорогами», – рассказал глава Росавтодора Роман Новиков во время рабочей поездки по дорожным объектам Татарстана.

Будет построено и реконструировано 10 транспортных развязок и 11 путепроводов, которые обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную трассу, добавил руководитель ведомства.

По проекту на участке планируется увеличить количество полос с двух до четырех, разделив встречные транспортные потоки барьерным ограждением, а также построить и реконструировать шесть мостов протяженностью от 47 до 223 метров и 19 надземных пешеходных переходов.

Дорожники приступили к реконструкции на участках дороги в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах. Кроме того, начали переустройство коммуникаций, устройство водопропускных труб и земляного полотна.

Стартовали также работы по возведению мостов через реки Сюнь и Мензеля. К строительству и реконструкции остальных мостовых переходов и путепроводов специалисты приступят в ближайшее время.



На развязках и мостах установят электроосвещение, транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением, чтобы избежать выезда машин на встречную полосу. Для удобства жителей близлежащих населенных пунктов обустроят автобусные остановки с пешеходными дорожками к ним и установят шумозащитные экраны.

Протяженность скоростного маршрута Казань – Екатеринбург в Татарстане составит более 300 км. На участке с 861 по 987-й км трассы М7 будут построены 22 надземных пешеходных перехода, обход Нижнекамска и Набережных Челнов и реконструированы участки автодороги от Набережных Челнов до Башкортостана. Все работы будут завершены до конца 2024 года.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»