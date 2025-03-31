Трасса Алексеевское – Альметьевск стала платной: сколько стоит проезд и как оплатить

В декабре прошлого года в Татарстане открыли платную трассу Алексеевское – Альметьевск. Три месяца проезд по ней был бесплатным, но с сегодняшнего дня внеплановая «халява» от концессионера дороги, АО «Автострада», закончилась. Сколько стоит проезд, как его оплатить и что делать, если возникли сложности с оплатой, – в материале «Татар-информа».





С сегодняшнего дня вводится оплата проезда по трассе Алексеевское – Альметьевск

Фото: сайт Миндортранса РТ

Оплата зависит от категории авто

Стоимость проезда по автодороге Алексеевское – Альметьевск зависит от класса транспортного средства:

первая категория – легковые автомобили высотой до 2 метров и мотоциклы;

вторая – средние машины, в том числе с прицепом, фургоны на легковых шасси, пикапы и мини-фургоны высотой от 2 до 2,6 метра;

третья – грузовики, автобусы и туристические междугородные автобусы с двумя осями высотой 2,6 метра и более;

четвертая – грузовики и автобусы с тремя осями высотой 2,6 метра и более.

Как рассчитать стоимость проезда

Для автомобилистов создан официальный сайт трассы: https://m7-m5.ru. На нем можно узнать тарифы и рассчитать стоимость поездки. Такая информация доступна на главной странице портала, а также в разделе «О дороге» – «Тарифы».

Так, например, если проехать по всей трассе от Алексеевского до Альметьевска протяженностью 145 км стоимость проезда для легковых автомобилей первого класса составит 644 рубля (4,5 рубля за километр).

За проезд на легковом авто такого же класса от Алексеевского до Чистополя нужно будет заплатить 175 рублей, до Новошешминска – 397 рублей, до Нурлата – 514 рублей (дорога не проходит по этим населенным пунктам, на сайте их наименования используются как сокращения – см. следующую главу, – прим. Т-и).

Проезд от Алексеевского до Альметьевска для машин второй категории обойдется в 966 рублей, для третьей – 1288 рублей, четвертой – 2576 рублей.

На сайте используются сокращения наименований въезда и выезда

Нужно обратить внимание на то, что для удобства расчета стоимости проезда на сайте используются сокращения транспортных развязок и пересечений:

Алексеевское – разноуровневая развязка с федеральной автодорогой Р239 Казань – Оренбург;

Чистополь – разноуровневая развязка с региональной автодорогой 16К-1669 Чистополь – Аксубаево – Нурлат;

Новошешминск – разноуровневая транспортная развязка с региональной дорогой 16К-1267 Азеево – Черемшан – Шентала;

Нурлат – разноуровневая транспортная развязка с автодорогой регионального значения 16К-0131 Кузайкино – Нурлат;

Альметьевск – пересечение с региональной автодорогой 16К-0348 Кичуй – Кузьминовка с выездом на трассу Р239 Казань – Оренбург.

Первый способ оплаты проезда

Оплатить проезд необходимо в течение пяти дней после поездки. Сейчас это можно сделать двумя способами.

Первый способ – на сайте дороги по госномеру автомобиля. Зайдя на сайт, водитель сразу увидит разделы «Оплатить проезд» и «Оплата проезда» (таким же способом можно найти задолженность за проезд по платной автодороге).

После клика на любой из них появится окно для введения госномера машины и номера мобильного телефона. После этого на указанный телефон придет SMS с паролем. Оплата производится с помощью СБП или банковской карты.

Оплата онлайн с помощью банковской карты проводится через платежный сервис Uniteller. После подтверждения заказа пользователь перенаправляется на защищенную платежную страницу. Там нужно ввести данные карты для оплаты. По завершении процедуры на электронную почту, указанную в форме оплаты, будет направлен электронный чек.

Фото: сайт Миндортранса РТ

Второй способ оплаты проезда

Второй способ – оплата в офисах банков или онлайн через расчетный счет. Реквизиты счета указаны на сайте трассы в разделе «Как оплатить проезд». В нем нужно выбрать «Способы оплаты».

В назначении платежа необходимо указать «Оплата проезда по госномеру…». Государственный номер транспортного средства нужно ввести в формате А000АА000 без пробелов. Если автомобилей несколько, то перечислить их нужно через запятую.

Если неоплаченных поездок несколько, то первыми погашаются более ранние. Если сумма платежа за общую стоимость поездок превысит сумму долга, разница будет возвращена.

При перечислении суммы, не покрывающей всю стоимость поездок, будут оплачены проезды, начиная с первого, в размере их полной стоимости. Остаток за непогашенный проезд по следующим участкам будет возвращен (частичная оплата проезда участка невозможна).

Куда обратиться, если возникли сложности с оплатой

Если платеж был совершен ошибочно, необходимо отправить сообщение по электронной почте: help@m7-m5.ru. На нее также можно написать о других проблемах с оплатой.

В сообщении нужно указать государственный номер автомобиля; дату и время поездки; фамилию, имя и отчество; контактный номер телефона.

Заявки на возврат денег рассматриваются до 30 дней. Деньги возвращаются на ту же банковскую карту, с которой производился платеж. Возврат осуществляется в период от 5 до 30 дней в зависимости от банка, которым выпущена карта.

Для получения помощи на дороге и консультации по вопросу оплаты действует Единый номер поддержки по платным дорогам Татарстана: 0216.

Фото: сайт Миндортранса РТ

За неоплату проезда на шестой день выставляется штраф

Ожидается, что в апреле появится возможность оплаты по транспондеру. Кроме того, в ближайшее время станет доступно для скачивания мобильное приложение «Алексеевское – Альметьевск: Свободный поток».

За неоплату проезда в течение пяти суток владелец транспортного средства привлекается к административной ответственности – на шестой день ему выставляется штраф. Для легковых автомобилей он составит 1,5 тыс. рублей, для грузовиков и автобусов – 5 тыс. рублей.

Штраф отменяется, если погасить долг в течение 20 дней со дня постановления.

Напомним, с октября прошлого года за езду со скрытым, отсутствующим, нечитаемым или видоизмененным госномером федеральным законом предусмотрено лишение водительских прав сроком от 1 до 1,5 года.

На дороге действует безбарьерная система взимания платы

Платная дорога оснащена инновационной безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток». Она сокращает время в пути, так как водителю не нужно останавливаться для оплаты на барьерных ограждениях.

При въезде машин на платную трассу их госномер фиксируют камеры, расположенные на рамках. Компьютерное зрение распознает класс автомобиля и рассчитывает стоимость проезда. На основе этой информации формируется сумма, которую пользователю необходимо оплатить.

Дорога Алексеевское – Альметьевск проходит через пять районов Татарстана: Алексеевский, Чистопольский, Новошешминский, Черемшанский и Альметьевский.

Четырехполосная трасса не имеет одноуровневых пересечений с другими дорогами, железнодорожными путями, пешеходными или велосипедными дорожками. Автомобилисты смогут сократить время в пути до часа по сравнению с бесплатной трассой Р239 Казань – Оренбург. На новой дороге расположены две АЗС и шесть площадок отдыха (по три в каждом направлении).

Дорога входит в состав трассы Шали (М7) – Бавлы (М5) в республике и является частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай».