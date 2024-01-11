Дом, пострадавший после хлопка газа в Осиново, решено снести

В Осиново снесут дом, где произошел хлопок газа. Об этом сегодня сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Сегодня Афанасьев встретился с жильцами, чьи квартиры пострадали в результате происшествия 21 декабря. В настоящее время продолжаются следственные действия, допуск к объекту ограничен.

«16-квартирный дом, где случился хлопок газа, будут сносить. Рассматривается вопрос по строительству нового жилого дома по программе Госжилфонда, в том числе для предоставления пострадавшим семьям», – отметили в пресс-службе администрации Зеленодольского района.

Фото: Пресс-служба администрации Зеленодольского района РТ

Перед новым годом от муниципалитета жильцам выплатили единоразовую материальную помощь в размере 30 тысяч рублей каждому.

Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома. В результате инцидента скончался 63-летний мужчина. СК по данному факту возбудил уголовное дело.