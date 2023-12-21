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Пострадавший в результате хлопка газа в Осиново находится в тяжелом состоянии
Пострадавший в результате хлопка газа в Осиново находится в тяжелом состоянии. 63-летнего мужчину с ожогами госпитализировали в РКБ, сообщили в пресс-службе медучреждения.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ, на месте работают три бригады скорой помощи. Направлена бригада медицины катастроф. Оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Как стало известно «Татар-информу», одну женщину достали из-под завалов. Еще одну вывели из разрушившегося дома, видимых травм они не получили. Кроме того, в шоковом состоянии находится 39-летний мужчина. Всем троим помощь медиков не понадобилась.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что хлопок газа частично обрушил здание №7 на улице Центральная в поселке Осиново. На место отправились сотрудники экстренных служб. Прокуратура проверяет обстоятельства случившегося.
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