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Скончался мужчина, пострадавший при хлопке газа в Осиново под Казанью
Сегодня в пять часов утра скончался 63-летний мужчина, который пострадал при хлопке газа в жилом доме в Осиново.
Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе РКБ Татарстана.
Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома.
В результате инцидента пострадал мужчина, его госпитализировали РКБ в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела. Всего в квартирах пострадавшего подъезда находились четыре человека. Одну женщину эвакуировали пожарные, еще несколько человека вышли самостоятельно.
СК по данному факту возбудил уголовное дело.
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