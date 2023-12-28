Скончался мужчина, пострадавший при хлопке газа в Осиново под Казанью

Сегодня в пять часов утра скончался 63-летний мужчина, который пострадал при хлопке газа в жилом доме в Осиново.

Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе РКБ Татарстана.

Напомним, утром 21 декабря 2023 года в поселке Осиново Зеленодольского района в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение двухэтажного многоквартирного дома.

В результате инцидента пострадал мужчина, его госпитализировали РКБ в тяжелом состоянии с ожогами 80% тела. Всего в квартирах пострадавшего подъезда находились четыре человека. Одну женщину эвакуировали пожарные, еще несколько человека вышли самостоятельно.

СК по данному факту возбудил уголовное дело.