Доктор наук Токарев: Из-за «омикрона» в большей степени страдает иммунная система

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 в большей степени поражает иммунную систему — часть составляющих ее клеток утрачивает свою эффективность. Об этом рассказал главный профилактолог Уральского федерального округа и научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины — доктор медицинских наук Сергей Токарев, сообщает издание Ura.ru.

«В результате эволюции „Омикрон“ начал вырабатывать больше белков, которые подавляют иммунный ответ. В итоге иммунокомпетентные клетки (участвующие в формировании иммунного ответа — прим. Т-и) частично утрачивают свою эффективность», — объяснил специалист.

По словам Токарева, вариант «омикрон» не только подрывает чувствительность обычной клетки к интерферонам — белкам, выделяемым в ответ на вторжение вируса, но и «заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона».

В свою очередь вирусолог и молекулярный биолог — ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев напомнил, что сильное негативное влияние на иммунитет оказывают все штаммы Covid-19.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант SARS-CoV-2 «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон».

На потенциальную опасность нового штамма обратил внимание директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Вместе с тем данные южноафриканских ученых свидетельствуют, что смертность от «омикрона» на 75% ниже, чем при других вариантах вируса.