Доктор Комаровский не рекомендовал принимать антибиотики при лечении «омикрона» на дому

При лечении болезни, вызванной омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2, нельзя самостоятельно принимать антибиотики и другие серьезные лекарства. Об этом предупредил украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, известный как «доктор Комаровский».

«<…> любые антибиотики, любые препараты, которые капаются, противовирусные, любые препараты, влияющие на свертываемость крови, любые-любые такие препараты серьезные используются только <…> в условиях стационара», — подчеркнул специалист.

Кроме того, Комаровский обратил внимание на то, что при «омикроне» далеко не обязательно придерживаться постельного режима. «<…> если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать — конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться <…>», — пояснил врач. По его словам, дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении, причем это «принципиально важно».

Относительно еды медик заметил, что если пациенту есть не хочется, то есть не надо, но если хочется, необходимо употреблять «что-нибудь легкое, желательно полужидкое, даже углеводное». Пить же надо обязательно много, независимо от желания, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты, добавил эксперт.

Сейчас наибольшее беспокойство у медиков по всему миру вызывает штамм B.1.1.529 со множеством мутаций, впервые обнаруженный в Ботсване и получивший позднее название по греческой букве «омикрон». Британский профессор Тим Спектор перечислил шесть скрытых симптомов этого варианта Covid-19.

Уже к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта». Сейчас он выявлен во всех регионах страны. Президент РФ Владимир Путин не раз заявлял, что отечественная вакцина эффективна против нового штамма патогена.