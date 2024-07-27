«Добиться победы вместе»: автобусный марафон побывал в Сармановском районе

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Сармановский район принял автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет». Накануне в районном Доме культуры состоялась встреча жителей с различными спикерами и руководством района. На встрече присутствовали руководитель исполкома совета Ассамблеи народов РТ Ренат Валиуллин, депутат Госсовета РТ шестого созыва Марат Галеев, генеральный директор акционерного общества «СМП» Рияз Комаров и глава Сармановского района Фарит Хуснуллин. Модератором стал генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Государственного Совета РТ шестого созыва Ильшат Аминов.

В первую очередь спикеры рассказали о проделанной за последние пять лет работе в Татарстане и Сармановском районе, мерах поддержки граждан, которые заключают контракты с Министерством обороны РФ.

«Сегодня более 300 наших ребят участвуют в специальной военной операции. Они — наша гордость. С первого дня СВО жители нашего района присоединились к акции оказания помощи. Организации и предприятия, ветераны, волонтеры, предприниматели, учащиеся и другие с большим желанием работают в этом направлении. Из нашего района на специальную военную операцию 29 раз была отправлена гуманитарная помощь – это около 400 тонн, стоимость превысила 50 миллионов рублей. Мы оказываем помощь семьям участников СВО. Их дети бесплатно обеспечиваются горячим питанием в школе. На каждом празднике дарим этим семьям подарки. Если обращаются с вопросами, то не оставляем их без внимания. Кому-то нужен ремонт в доме, кому-то — мебель», — рассказал Фарит Хуснуллин.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

По словам Рената Валиуллина, только действуя вместе, сплоченно, можно добиться победы. В республике проживают представители 175 национальностей, каждая из них по возможности оказывает помощь участникам спецоперации.

На встрече также обсудили насущные вопросы жителей района. «Государство для улучшения условий жизни людей принимает различные программы и проекты. Их реализация возможна только при эффективной работе экономики. Татарстан в этом плане показывает высокие результаты. Наша республика — один из опорных регионов среди субъектов России, всегда могла обеспечивать саму себя», — сказал Марат Галеев.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

Фарит Хуснуллин рассказал о проектах, реализуемых сегодня в Сармановском районе. Если в прошлом году работа велась по 29 программам, то в этом их число увеличилось до 30. В районе строится животноводческий комплекс на 4 тыс. голов. При этом часть комплекса, рассчитанную на 2 тысячи голов, введут в эксплуатацию в этом году. Новые рабочие места получат 150 человек.

Одна из наиболее острых проблем — реконструкция системы отопления в поселке Джалиль. Для этого республика выделила 14 миллионов рублей, проект разработан, экспертиза проведена, сейчас идет работа над его реализацией. В районе ведется работа по ремонту дорог Джалиль — Сарманово, Сарманово — Челны, а также сельских дорог.

«Успешная реализация национальных проектов заметна в каждой отрасли. Но в некоторых вопросах имеется пробел, например, по вспомогательным объектам здравоохранения — административно-бытовым комплексам. Это особенно важно для стационаров. В школах требуется решить вопрос приобретения расходных материалов, таких как ручки, краски. В национальный проект не включены сельские, поселковые дороги», — сказал Рияз Комаров.

На встрече также обсудили вопросы введения в эксплуатацию котельных для многоквартирных домов в поселке Джалиль, замены старых труб тепловых сетей, ремонта хозяйственных блоков районной центральной больницы.

Фото предоставлено Альбиной Сабировой

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

ЦИК Татарстана зарегистрировала списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий: 44 человека от регионального отделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от татарстанского отделения КПРФ. 18 июля регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).