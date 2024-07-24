«Делать жизнь людей еще комфортней»: автобусный марафон прибыл в Муслюмово

Фото предоставлено Рамилей Салямовой

По районам Татарстана начал работу автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет», в рамках которого спикеры приезжают в районы Татарстана, общаются с жителями, узнают об их проблемах, выслушивают мнения людей. 24 июля марафон прибыл в Муслюмово.

Участниками встречи в Муслюмово стали депутат Госдумы Марат Бариев, депутат Госсовета РТ шестого созыва Ркаиль Зайдулла, начальник НГДУ «Азнакаевскнефть» Алмаз Фаритов и глава района Альберт Хузин. Модератором встречи выступил генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ шестого созыва Ильшат Аминов.

Фото предоставлено Рамилей Салямовой

«Муслюмово — мой родной край. Я здесь родился, вырос. Поэтому Муслюмово близко мне и как моя родная земля. Сегодня Муслюмово меняется в лучшую сторону, растет и развивается. Если раньше это была небольшая деревня, сегодня это уже небольшой город. Везде чисто, благоустроено, красиво. Муслюмово всесторонне проявляет себя, завоевывает новые вершины», — сказал Аминов.

Спикеры рассказали о проделанной за последние пять лет работе в Татарстане и Муслюмовском районе и мерах поддержки, оказываемых гражданам, заключающим контракты с Министерством обороны РФ.

«С началом военной операции произошли большие перемены. А самое главное — в этот период жители нашего района сильно сплотились, — сказал Альберт Хузин. — Сегодня в сельских поселениях, в каждой деревне волонтерские группы, жители района, главы сельских поселений и руководство района стали работать и жить единой большой семьей. Также все наши ребята и их семьи, участвующие в спецоперации, объединились в один большой круг».

Фото предоставлено Рамилей Салямовой / На фото: Ильшат Аминов

Выступающий отметил, что в сельских поселениях изготавливают защитные сетки и одежду, собирают различную помощь.

«Я и сам ездил к нашим ребятам, встречался с ними, общался. Ни одно обращение наших ребят и их семей не остается без внимания. Мы каждое обращение рассматриваем, определяем, как решить вопрос, оказываем поддержку. К сегодняшнему дню 17 раз из нашего района уходила гуманитарная помощь. Буквально сегодня из Муслюмово выехала еще одна „Газель“. С помощью Ильгиза Исламова мы приобрели эту машину, погрузили в него 5 мотоциклов, и наш земляк, который едет на специальную военную операцию, повез этот груз», — рассказал Хузин.

Глава района также отметил, что в районе реализуется много проектов в рамках госпрограмм. Ремонт дорог, реконструкция фельдшерско-акушерских пунктов и строительство новых, ремонт в домах культуры и образовательных учреждениях — все это направлено на улучшение условий жизни муслюмовцев.

Фото предоставлено Рамилей Салямовой

Марат Бариев отметил, что новые программы и проекты помогают решить самые важные для жизни людей вопросы.

«К уже существующим подобным проектам и программам добавляются новые. Например: национальный проект, посвященный экологии. Действительно, все мы хорошо знаем — экология является очень важным и важным вопросом для жизни человека, его будущего. Несмотря на то, что на сегодняшний день в этом направлении проделана определенная работа, мы считаем, что для решения этой задачи нужно работать еще больше. Второй новый национальный проект — проект „Качественная экономика“. Без создания и развития качественной экономики нам будет сложно двигаться вперед. Поэтому мы надеемся, что и этот национальный проект будет поддержан населением и будет эффективно служить каждому гражданину республики», — сказал он.

Фото предоставлено Рамилей Салямовой / На фото: Альберт Хузин

Алмаз Фаритов рассказал немного о себе. Ему 45 лет, почти 26 лет работает в нефтяной отрасли. Также имеется опыт работы депутатом. С 2021 года возглавляет нефтегазодобывающее управление «Азнакаевскнефть».

«Знакомство с Муслюмово я начал со встречи с главой района Альбертом Робертовичем. Он рассказал о достижениях района, как живут здесь люди. Также мы обсудили вопросы социальной и бытовой сферы. Мы договорились, что будем вместе работать над их решением. Я восхищался благоустроенностью и красотой Муслюмовского района. Уверен, что и в дальнейшем мы будем работать вместе, чтобы дополнить эту красоту и сделать жизнь муслюмовцев еще более комфортной», — отметил Фаритов.

Фото предоставлено Рамилей Салямовой / На фото: Алмаз Фаритов

Муслюмовцы также высказали свои мнения и предложения. Среди вопросов были ремонт моста через реку Ик и строительство общежития для учащихся аграрного техникума.

В единый день голосования,, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Фото предоставлено Рамилей Салямовой

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам, 50 — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

На последнем заседании ЦИК РТ решила зарегистрировать республиканский список кандидатов, выдвинутый «Татарстанским региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» в количестве шести человек, а также выдвинутый региональным отделением политической партии «Новые люди» список из 44 человек.

Фото предоставлено Рамилей Салямовой

Ранее «Татар-информ» сообщал, что уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская встретилась с жителями Пестречинского района. Накануне автобус побывал в Азнакаевском районе.