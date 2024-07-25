«Главная мечта — реконструкция ГРЭС»: в Заинске побывал автобусный марафон

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

В Татарстане продолжается автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет». 25 июля он прибыл в Заинск. Встреча спикеров с населением прошла в Доме культуры «Энергетик».

Участниками встречи стали Герой России Расим Баксиков, депутат Госсовета РТ шестого созыва, первый заместитель секретаря Казанского местного отделения «Единой России» Ольга Воронова, генеральный директор АО «СМП» Рияз Комаров и глава района Разиф Каримов. Модератором встречи выступил генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», председатель Союза журналистов РТ, депутат Госсовета РТ шестого созыва Ильшат Аминов.

До начала встречи Разиф Каримов показал гостям фотовыставку «Значимые события Заинского муниципального района за 2023 год» — здесь и фронтовики, которые отметили свои столетние юбилеи, и открытие нового плавательного бассейна «Дулкын-Волна» — спортивный объект стал подарком Раиса Республики Татарстан к 370-летнему юбилею Заинска. Также гости могли увидеть фотографии фельдшерско-акушерских пунктов, сельских клубов и празднование 60-летнего юбилея с момента пуска энергоблока Заинской ГРЭС.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

А еще прошлый год стал годом народного единения жителей Заинского района, которые объединились для помощи участникам СВО. Девизом этого социального проекта стал лозунг «Все для фронта, все для Победы!». Был сформирован надежный тыл, который снабжает земляков всем необходимым. Об этом подробно на сцене рассказал Разиф Каримов, который сам шесть раз посетил с гуманитарной помощью ребят на передовой, жителей Лисичанска и Рубежного.

«Лучшие сыны Заинского района, а их более 500 человек, с честью решают поставленные задачи в зоне специальной военной операции. Каждый из них — пример настоящего героизма, верного служения. Патриотизм заинцев зашкаливает: наш район на 100% выполняет набор на контрактную службу, мы активно поддерживаем наших доблестных ребят на передовой и в военных госпиталях, жителей Лисичанска и Рубежного», — отметил глава района.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

По словам Разифа Каримова, с начала СВО организовано 54 рейса гуманитарной помощи, доставлено в общей сложности 400 тонн гумгруза. В 20 точках района активисты плетут маскировочные сети. Наиважнейшей задачей остается поддержка семей участников специальной военной операции.

«В районе успешно налажена работа по оказанию всесторонней помощи, в том числе по организации отдыха и оздоровления детей, освобождению от родительской платы в детских садах, предоставлению бесплатного горячего питания в школах, посещению кружков и спортивных объектов. Нашли возможность выделить из бюджета по 100 тысяч рублей для социальной поддержки новорожденных детей в 15 семьях участников СВО», — поделился выступающий.

Герой России Расим Баксиков отметил, что на встречах татарстанцы чаще всего задают вопрос, когда закончится специальная военная операция, на что он всегда отвечает: «Наши ребята на СВО делают все возможное, чтобы скорее пришла победа!»

«В Заинском районе после встречи с юным поколением я убедился, что у нас патриотичная молодежь. Спасибо вам большое, что вы воспитываете достойную нам смену», — поблагодарил Герой России.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

По мнению участников автобусного марафона, забота о благополучии людей — главный приоритет развития России.

Депутат Госсовета РТ Ольга Воронова рассказала о четырех новых национальных проектах, которые касаются населения страны. Это поддержка семей, работа с молодежью, активное долголетие и квалифицированные кадры. «Это важные проекты, над которыми мы должны продолжить работу в будущей пятилетке», — заявила парламентарий.

Говоря о развитии Заинского района, Разиф Каримов подчеркнул, что муниципалитет многоотраслевой и является шестой экономикой в республике. Заинск — город энергетиков, и его самая главная мечта — реконструкция и обновление Заинской ГРЭС, а также строительство объездной дороги.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Также среди предстоящих наказов — ремонт внутрипоселковых дорог и обеспечение качественного водоснабжения населенных пунктов. Рияз Комаров осветил проблемы нехватки финансирования проектов в отраслях здравоохранения и образования, в частности материально-технической части, а также состояния внутрипоселковых дорог.

Задавали вопросы и заинцы, они касались состояния дорог и строительства нового Дворца бракосочетаний в городе.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

В единый день голосования, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Фото предоставлено Розой Илалтдиновой

Сегодня ЦИК Татарстана зарегистрировала списки кандидатов в Госсовет РТ от трех партий.

Зарегистрированы 44 человека от регионального отделения партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Республике Татарстан, 57 — от ТРО ВПП «Единая Россия» и 23 — от татарстанского отделения КПРФ.

18 июля регистрацию уже прошли списки, представленные ЛДПР (шесть человек) и «Новыми людьми» (44).