«Нас объединили общие цели»: в Азнакаево приехал автобусный марафон

Фото предоставлено Ландыш Габитовой

Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» приехал в Азнакаевский район Татарстана. После села Пестрецы Дворец культуры в Азнакаево стал вторым местом встречи различных спикеров с местными жителями .

На сцену поднялись секретарь Азнакаевского местного отделения «Единой России» и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин и председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. На вопросы собравшихся также отвечали главный специалист по работе с молодежью регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Шигабуддинов и начальник НГДУ «Азнакаевскнефть» Алмаз Фаритов.

Фото предоставлено Ландыш Габитовой

Панельной дискуссией «Татарстан — республика достижений» руководил генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», депутат Государственного Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

Спикеры рассказали о сделанном в Татарстане и Азнакаевском районе за последние пять лет и о мерах поддержки граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ.

Фото предоставлено Ландыш Габитовой

«Больше 400 наших парней защищают Родину. Они настоящие герои, и мы обязаны помогать им. За последние годы мы отправили 240 тонн гуманитарной помощи. За каждым военнослужащим закреплен руководитель, который всегда на связи с ним», — отметил глава района Марсель Шайдуллин.

По словам чиновника, Азнакаевский район активно развивается. «Наш район развивается — и новый ЗАГС, и открытый бассейн, и футбольный манеж „Алга“ — всё это сделали в последние годы для жителей нашего района», — заявил он.

Фото предоставлено Ландыш Габитовой

«С главой Азнакаевского района Марселем Зуфаровичем и его командой нас объединили общие цели — при поддержке общества „Татнефть“ мы реализуем социально значимые проекты. Например, в 2021 году завершили строительство православного храма, в 2023 году завершили строительство Дворца бракосочетаний, который стал украшением и гордостью района. После капитального ремонта в школе №2 поселка Актюбинский созданы современные комфортные условия, отвечающие всем требованиям. Также в селе Мальбагуш в сентябре прошлого года малыши пришли в обновленный красивый детский сад», — добавил Алмаз Фаритов.

Азнакаевцы задавали вопросы и делились пожеланиями по развитию родного района. Вопросы в большинстве случаев касались состояния дорог и ЖКХ.

Фото предоставлено Ландыш Габитовой

После завершения собственно встречи состоялся концерт с участием звезд татарской эстрады: Зайнаб Фархетдиновой, Рустема Насыбуллина, Булата Байрамова, Ляйсан Гимаевой, Тансылу Зигангараева и «Эбием проджект».

В единый день голосования,, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

Фото предоставлено Ландыш Габитовой

Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам, 50 — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Фото предоставлено Ландыш Габитовой

На последнем заседании ЦИК РТ решила зарегистрировать республиканский список кандидатов, выдвинутый «Татарстанским региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» в количестве шести человек, а также выдвинутый региональным отделением политической партии «Новые люди» список из 44 человек.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская встретилась с жителями Пестречинского района.