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«Нас объединили общие цели»: в Азнакаево приехал автобусный марафон
Автобусный марафон «„Единая Россия“ объединяет» приехал в Азнакаевский район Татарстана. После села Пестрецы Дворец культуры в Азнакаево стал вторым местом встречи различных спикеров с местными жителями .
На сцену поднялись секретарь Азнакаевского местного отделения «Единой России» и глава Азнакаевского района Марсель Шайдуллин и председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров. На вопросы собравшихся также отвечали главный специалист по работе с молодежью регионального исполкома партии «Единая Россия» Руслан Шигабуддинов и начальник НГДУ «Азнакаевскнефть» Алмаз Фаритов.
Панельной дискуссией «Татарстан — республика достижений» руководил генеральный директор телерадиокомпании «Новый Век», депутат Государственного Совета РТ, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.
Спикеры рассказали о сделанном в Татарстане и Азнакаевском районе за последние пять лет и о мерах поддержки граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ.
«Больше 400 наших парней защищают Родину. Они настоящие герои, и мы обязаны помогать им. За последние годы мы отправили 240 тонн гуманитарной помощи. За каждым военнослужащим закреплен руководитель, который всегда на связи с ним», — отметил глава района Марсель Шайдуллин.
По словам чиновника, Азнакаевский район активно развивается. «Наш район развивается — и новый ЗАГС, и открытый бассейн, и футбольный манеж „Алга“ — всё это сделали в последние годы для жителей нашего района», — заявил он.
«С главой Азнакаевского района Марселем Зуфаровичем и его командой нас объединили общие цели — при поддержке общества „Татнефть“ мы реализуем социально значимые проекты. Например, в 2021 году завершили строительство православного храма, в 2023 году завершили строительство Дворца бракосочетаний, который стал украшением и гордостью района. После капитального ремонта в школе №2 поселка Актюбинский созданы современные комфортные условия, отвечающие всем требованиям. Также в селе Мальбагуш в сентябре прошлого года малыши пришли в обновленный красивый детский сад», — добавил Алмаз Фаритов.
Азнакаевцы задавали вопросы и делились пожеланиями по развитию родного района. Вопросы в большинстве случаев касались состояния дорог и ЖКХ.
После завершения собственно встречи состоялся концерт с участием звезд татарской эстрады: Зайнаб Фархетдиновой, Рустема Насыбуллина, Булата Байрамова, Ляйсан Гимаевой, Тансылу Зигангараева и «Эбием проджект».
В единый день голосования,, 8 сентября 2024 года, состоятся выборы депутатов Государственного Совета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.
Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам, 50 — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.
Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.
На последнем заседании ЦИК РТ решила зарегистрировать республиканский список кандидатов, выдвинутый «Татарстанским региональным отделением политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России» в количестве шести человек, а также выдвинутый региональным отделением политической партии «Новые люди» список из 44 человек.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская встретилась с жителями Пестречинского района.
Материал подготовлен при участии Ландыш Габитовой.
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