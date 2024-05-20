Альберт Бикбов: Гибель Президента Ирана Раиси — большая потеря для Татарстана

Фото: rais.tatarstan.ru

Гибель Президента Ирана Эбрахима Раиси стала большой потерей для Татарстана. В последнее время отношения между сторонами динамично развивались, заявил известный татарстанский блогер, автор телеграм-канала Bikbov.guru Альберт Бикбов.

Он напомнил, что в прошлом году товарооборот между Ираном и Татарстаном вырос сразу в полтора раза, проводилось множество встреч, реализовывались совместные проекты. Этому во многом способствовала личная поддержка Эбрахима Раиси.

«История добрых личных взаимоотношений между Президентом Ирана и Рустамом Миннихановым началась еще тогда, когда Сейид Эбрахим Раиси еще не был президентом Ирана. Так, в 2017 году во время посещения города Мешхед Рустам Минниханов встретился с ним как председателем фонда „Астан Кудс Резави“, обсудив вопросы взаимодействия фонда с Татарстаном. Тогда татарстанская делегация посетила Мавзолей Имама Резы и историческую библиотеку, в которой хранятся ценнейшие собрания рукописей и исламских реликвий. Такое уважение к духовной жизни Ирана, безусловно, произвело самое благоприятное впечатление на будущего президента страны», — напомнил блогер.

Раиси, в свою очередь, посетил Татарстан в 2018 году, а в 2021-м одержал уверенную победу на президентских выборах.

Очередная встреча с Рустамом Миннихановым состоялась в феврале 2024 года. Тогда иранский лидер выразил намерение вновь посетить Татарстан для участия в мероприятиях БРИКС, которые Казань принимает в этом году.

«Увы, но смерть в авиакатастрофе перечеркнула эти планы. Очень жаль, Сейид Эбрахим Раиси был большим другом Татарстана. Да окажет Всевышний Аллах народу Ирана благодеяние и позволит стойко перенести утрату», — заключил блогер.

Напомним, что Эбрахим Раиси погиб при крушении вертолета 19 мая. Вместе с ним на борту находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан, имам Тебриза Мохаммад Али аль-Хашем, глава провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, охранник и члены экипажа. По данным иранского общества Красного Полумесяца, никто не выжил.