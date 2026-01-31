Дмитриев прибыл в Майами, где должны пройти переговоры с представителями Трампа

Кирилл Дмитриев

Фото: kremlin.ru

Спецпредставитель Президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в город Майами в американском штате Флорида, где он может принять участие в переговорах с представителями Президента США Дональда Трампа.

Дмитриев опубликовал в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, объявленной в России экстремистской организацией) фотографию пляжа и солнца, восходящего над морем.

Ранее спецпредставитель Владимира Путина анонсировал, что снова посетит Майами. Источники агентства Reuters рассказали, что он должен прилететь в этот город 31 января для встречи с представителями американской администрации.

Новый раунд переговоров в Абу-Даби 1 февраля пройдет в двустороннем формате с участием российской и украинской делегаций, но представители Соединенных Штатов могут присоединиться к переговорам. Первая трехсторонняя встреча в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась 23 и 24 января.

При этом, по данным госсекретаря США Марко Рубио, на новом этапе консультаций точно не будет спецпосланника Президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.