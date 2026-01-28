Рубио: Новый раунд переговоров в Абу-Даби пройдет в двустороннем формате

Новая встреча в Абу-Даби 1 февраля пройдет в двустороннем формате с участием российской и украинской делегаций, но представители Соединенных Штатов могут присоединиться к переговорам. Об этом рассказал государственный секретарь США Марко Рубио на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената (его выступление транслировал телеканал NBC News).

При этом, по данным дипломата, на консультациях точно не будет спецпосланника Президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера.

Рубио особо отметил, что сейчас переговоры о завершении вооруженного противостояния на Украине сосредоточены вокруг одной темы – принадлежности той части Донбасса, которую продолжают удерживать украинские войска.

«До сих пор это тот рубеж, который мы еще не перешли. <…> но, по крайней мере, мы смогли сузить круг вопросов до одного центрального. Хотя, вероятно, это будет очень сложно, но работа над этим продолжается», – подчеркнул госсекретарь.

Глава Госдепартамента также сообщил, что проект гарантий безопасности Украине предусматривает размещение на ее территории войск из нескольких стран Европы, прежде всего – из Франции и Великобритании.

Однако главной гарантией Рубио счел поддержку со стороны США. По его словам, дело в том, что ряд государств Европы не занимался развитием своих армий на протяжении 20–30 лет. Он выразил надежду, что теперь это изменится, и добавил, что в некоторых странах это уже изменилось.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что переговоры по Украине в Абу-Даби продолжатся 1 февраля. Первая трехсторонняя встреча в Объединенных Арабских Эмиратах проходила 23 и 24 января.