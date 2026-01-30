Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такое решение принято после личного обращения главы Белого дома Дональда Трампа. Он обратился к Владимиру Путину с просьбой сделать паузу на неделю, чтобы создать условия для возможных переговоров, передает РИА Новости.

Песков также отметил, что Путин не приглашал главу киевского режима и не предлагал ему встретиться. Именно Зеленский, по его словам, просил о встрече, и Путин ответил, что готов встретиться, но только в Москве.

Комментируя заявления Киева о том, что Украина не готова к компромиссам по Донбассу и Запорожской АЭС, Песков сказал, что «динамика на фронте говорит сама за себя».

Ранее Трамп объяснил, почему обратился к Путину с просьбой о паузе в ударах. Он заявил, что Украина переживает «экстраординарные холода», которые, по его словам, даже сильнее, чем морозы в США. Именно эти погодные условия, по его словам, стали причиной его обращения к российскому президенту.