Для посещения мероприятий Дня молодежи в Казани понадобится регистрация

Фото предоставлено организаторами мероприятия

Вход на мероприятия Дня молодежи, который пройдет в субботу, 28 июня, в Казани, будет свободным, но по предварительной регистрации на сайте мероприятия.

Регистрация очень проста и займет около минуты. При входе на площадки необходимо будет показать билет, который отправят на телефон.

Центральными площадками празднования станут экстрим-парк «Урам» и Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького.

«Такое разделение площадок нужно ради обеспечивания большего комфорта и безопасности. Когда одновременно в одном месте 50 тыс. человек, это создает неудобство. К тому же партнеров, которые хотят разместить свои активности на празднике, с каждым годом становится все больше», – объяснял ранее это решение министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Праздничная программа начнется в 10 часов утра и завершится в 22 часа концертом в парке Горького. Хедлайнером праздника станет певица Дора.

Программа Дня молодежи размещена на сайте события. Также актуальную информацию можно узнать в социальных сетях: в Telegram-канале «День молодежи | Татарстан» и на странице во «ВКонтакте» «Молодежь Татарстана».

Для праздника в этом году была предложена концепция «Знай, люби, гордись, приумножай». Фестиваль проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Также он является частью программы «Лето в Татарстане», предложенной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.