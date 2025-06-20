Звездным гостем Дня молодёжи в Казани станет певица Дора

Певица Дора станет хедлайнером Дня молодежи в Казани 28 июня. Она выступит на главной сцене фестиваля в рамках вечернего музыкального концерта, которая расположится в Парке им. Горького. Основная часть празднования пройдет в экстрим-парке «УРАМ» — там будут работать интерактивные площадки, состоятся образовательные лекции, спортивные концерты и другие активности, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Напомним, День молодёжи пройдет в экстрим-парке «УРАМ» и Парке им. Горького 28 июня под общей концепцией «Знай, люби, гордись, приумножай». Гостей ждут тематические пространства: от экстрим-соревнований и мастер-классов по чирлидингу до встреч с продюсерами, психологами и ректорами вузов. Особое внимание уделено поддержке талантов и карьерному росту: выставки работодателей, панельные дискуссии и арт-проекты. На площадках фестиваля будет наглядно показано, как молодые люди не просто пользуются предоставленными возможностями, но и созидают на благо всего общества, реализуя свой потенциал через уникальные инструменты поддержки, реализованные в Национальном проекте «Молодёжь и дети» и заложенные в программу «Лето в Татарстане».

День молодёжи в Казани проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), правительства РТ и Минмолодёжи РТ на площадке молодёжного экстрим- парка «УРАМ» и парка им. Горького.

Вход на мероприятия для зрителей и участников свободный, по предварительной регистрации на сайте Дня молодёжи. Там же будет публиковаться основная программа фестиваля. Также вся актуальная и подробная информация будет размещаться в социальных сетях — Telegram-канал «День молодёжи | Татарстан».

В преддверии фестиваля команда Дня молодёжи запустила специальный проект совместно с казанскими заведениями. Серия событий станет ярким прологом к празднованию Дня молодёжи и напоминанием о том, что молодость — это не просто дата или праздник раз в год, а целый этап жизни, наполненный идеями и стремлением вперед. Подробности – по ссылке.