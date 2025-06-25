Ринат Садыков объяснил, почему День молодежи в Казани отпразднуют на двух площадках

Решение провести День молодежи в Казани на двух площадках – в экстрим-парке УРАМ и парке имени Горького – было принято ради обеспечения безопасности. Об этом журналистам сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

«Такое разделение площадок нужно ради обеспечивания большего комфорта и безопасности. Когда одновременно в одном месте 50 тыс. человек, это создаёт неудобство. К тому же, партнёров, которые хотят разместить свои активности на празднике, с каждым годом становится все больше. Одного экстрим-парка уже недостаточно», - отметил министр.

День молодежи в Казани будет отмечаться 28 июня. На двух площадках посетителей ждет огромное количество образовательных, научных, развлекательных, спортивных и других активностей. Но для того, чтобы попасть на праздник, необходимо будет пройти регистрацию на сайте деньмолодежи.рф, добавила директор экстрим-парка УРАМ Мария Крюкова.

«День молодежи всегда объединяет очень интересных и продвинутых людей. На празднике будет образовательная площадка, большой блок, посвященный спорту. Например, пройдет чемпионат Татарстана по баскетболу и чемпионат России по черлидингу», - пояснила она.

По ее словам, регистрация на праздник на сайте очень проста и займет около минуты. На входе на площадки нужно будет показать билет, который отправят на телефон.