День молодежи в Казани 28 июня пройдет на двух площадках

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День молодежи пройдет в Казани 28 июня на двух площадках: в парке имени Горького и экстрим-парке «Урам». Об этом на деловом понедельнике заявила председатель комитета по делам детей и молодежи Казани Алия Загидуллина.

По ее словам, праздник не ограничится развлекательной программой. Так, на протяжении всего дня будет работать площадка по трудоустройству молодежи на предприятия города.

«Молодцы, что не только развлекательной части уделили время, но и карьерной площадке. Это обоюдно интересно», – прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Загидуллина рассказала, что в программе праздника – соревнования, образовательная программа, танцевальные конкурсы, участие молодых предпринимателей, развлекательная программа, партнерские зоны, концерт и музыкальная площадка. Хэдлайнером вечера станет певица Дора.

«Молодежь – главная опора современного развития любого города», – подчеркнула Загидуллина.

Она также отметила, что в Казани на сегодняшний день живет 579 тыс. представителей молодежи, из которых почти 165 тыс. – это студенты. При этом, более 90 тыс. студентов из других городов России, а также – из более 100 стран мира.

Загидуллина подчеркнула, что хорошо развитая инфраструктура города, а также многочисленные сервисы и программы, являются одним из факторов привлечения молодых людей в Казань.