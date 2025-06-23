«Лето в Татарстане»: VK Fest, День молодежи и звезды татарской эстрады

Летний сезон в республике насыщен событиями для молодежи. В рамках проекта «Лето в Татарстане» в городах и районах проходят сотни мероприятий – спортивных, образовательных, культурных. Подробнее о том, что ждет молодых татарстанцев на этой неделе, – в материале «Татар-информа».





В этом году День молодежи проходит под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай»

Фото: © «Татар-информ»

Как пройдет День молодежи в Татарстане

Традиционно последняя неделя июня в Татарстане посвящена празднованию Всероссийского Дня молодежи. В республике торжества уже стартовали: 20 июня первые мероприятия прошли в Елабуге, а с 25 по 28 июня праздник охватит другие города и районы. На площадках парков и скверов развернутся творческие, образовательные и спортивные программы.

В этом году День молодежи проходит под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай», рассказал министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на пресс-подходе, посвященном республиканской акции «Лето в Татарстане».

Участников ждут встречи с выдающимися современниками – журналистами, спортсменами, политиками и бизнесменами, которые поделятся опытом. В Балтасинском районе пройдет парад молодых семей, в Нижнекамске – фестиваль ГТО, а в Сармановском районе состоится встреча с Героем России, участником СВО. Его имя пока не озвучивают.

Ринат Садыков: «В крупных городах традиционно проходят мероприятия по чествованию ветеранов сферы молодежной политики и активистов, которые работают сегодня» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В крупных городах традиционно проходят мероприятия по чествованию ветеранов сферы молодежной политики и активистов, которые работают сегодня. Все вы знаете, как у нас успешно развивается волонтерское, добровольческое движение. И это признано на федеральном уровне. Мы обязательно отметим тех, кто участвует в формировании и отправке гуманитарных миссий. Отметим также лучшие студенческие трудовые отряды, которые работают в разных отраслях. Безусловно, будем чествовать молодые семьи, которые сегодня уже стали многодетными, вручим им сертификаты на улучшение жилищных условий», – отметил глава ведомства.

Помимо этого, в Казани, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах организуют площадки карьерного роста. Предприятия представят на них свободные вакансии, а также расскажут о возможностях по трудоустройству.

В столице Татарстана основные события развернутся на двух площадках: в экстрим-парке «Урам» с утра до вечера будут работать карьерные и образовательные зоны, а в парке Горького вечером выступит хедлайнер – певица Дора.

Садыков также отметил, что на сегодняшний день в Татарстане проживает порядка 4 млн жителей, из которых почти 1,2 млн – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет.

В столице Татарстана у Центра семьи «Казан» пройдет VK Fest Фото: © Алексей Майшев / РИА Новости

VK Fest – значимое событие для республики

После Дня молодежи – 29 июня – в столице Татарстана у Центра семьи «Казан» пройдет VK Fest. Как отметил Ринат Садыков, это значимое событие не только для Министерства по делам молодежи, но и для всей республики.

«В рамках VK-феста будут работать площадки: студенческих трудовых отрядов, Лиги студентов РТ, предприятий и организаций, с которыми мы работаем. На них в том числе разместят стенды, которые будут привлекать, призывать молодежь вступать в их ряды, участвовать в проектах», – подчеркнул Садыков.

Ранее сообщалось о звездных хедлайнерах фестиваля. На главной сцене выступят Баста, «Три дня дождя», ZOLOTO, «Комната культуры», ХЛЕБ, Юлия Савичева и Элвин Грей. Также организаторы VK Fest объявили участников зоны инфлюенсеров на фестивале в Казани. Ими станут Олеся Иванченко, Дмитрий Журавлёв, Валя Карнавал, Арсений Попов, Аня Pokrov, Utopia Show, Женя Лизогуб, Милана Некрасова и Гурам Амарян. Все блогеры примут участие в автограф-сессии, гости смогут лично пообщаться со знаменитостями и сделать совместное фото.

Кроме того, на VK Fest будет работать татарская сцена, организованная редакцией журнала «ИДЕЛЬ – ИДЕЛ». Как ранее анонсировали организаторы, здесь выступят Альберт Нурминский, группа GAUGA, Марат Яруллин, Раиль Арсланов, Ильгиз Шайхразиев (Ilgiz), Malsi Music, Al Su, оперная певица и сонграйтер Элина Ситдикова (Elina) и другие артисты, представляющие современную татарскую музыку. Программа также включит мастер-классы, открытый урок по татарскому танцу и молодежный Сабантуй.

Ранее стало известно, что в связи с проведением фестиваля в Казани временно ограничат движение транспорта. Перекрытия коснутся улиц Сибгата Хакима и Бондаренко вблизи Центра семьи «Казан» с вечера 28 июня до позднего вечера 29 июня. Также будет временно запрещена парковка и движение электросамокатов на этих участках.

В рамках проекта «Лето в Татарстане» запланированы многочисленные мероприятия, которые продолжатся в течение июля и августа, а также затронут сентябрь Фото: © «Татар-информ»

Летние проекты и молодежные инициативы

Как подчеркнул министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, День молодежи и VK Fest – это лишь старт большой летней программы. В рамках проекта «Лето в Татарстане» запланированы многочисленные мероприятия, которые продолжатся в течение июля и августа, а также затронут сентябрь.

Это в том числе образовательные и оздоровительные инициативы. В шести районных центрах республики пройдут встречи с экспертами в области здравоохранения. Специалисты на брендированном автобусе посетят разные муниципальные образования, где в парках и скверах проведут бесплатные лектории для молодежи и подростков.

Ранее также сообщалось, что на данный момент в Татарстане запланировано более 200 молодежных мероприятий, и четверть из них будут посвящены теме патриотического воспитания. Как отметила замминистра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова, с молодежью важно говорить в том числе и о чувстве гордости, патриотизме.

Где найти информацию о мероприятиях

Актуальную информацию обо всех мероприятиях проекта «Лето в Татарстане» можно найти на одноименной цифровой платформе. Ресурс создали для того, чтобы жители республики могли легко ориентироваться в событиях, проходящих летом в разных районах и городах республики.

Актуальную информацию обо всех мероприятиях проекта «Лето в Татарстане» можно найти на одноименной цифровой платформе Фото: скриншот

На платформе собраны анонсы мероприятий, которые проводятся как Министерством по делам молодежи, так и другими ведомствами. В афише представлены спортивные соревнования, образовательные смены, творческие мастер-классы, концерты, форумы и карьерные мероприятия.

Платформа работает в режиме онлайн, постоянно обновляется и позволяет отфильтровывать события по дате, месту проведения и тематике. Кроме того, анонсы мероприятий публикуются на сайтах и в соцсетях ведомств, общественных мест – площадок, где они проходят.