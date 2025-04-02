Для мигрантов в РТ хотят открыть образовательные центры по изучению русского

В Татарстане для детей мигрантов разрабатывают общеразвивающую программу по трехмесячному интенсивному курсу освоения русского языка. А при школах планируется организовать образовательные центры для его изучения. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Курс по изучению русского языка будет разных уровней, рассчитан на разные классы. В школах будем организовывать образовательные центры, где дети иностранных граждан смогут подтянуть уровень владения русским языком, как перед тестированием, так и в случае несдачи. Поэтому условия будут созданы», – рассказал он.

При этом, по словам Музипова, в федеральном законодательстве не прописано, что необходимо обеспечить пришкольную подготовку детей.

«В России пришкольную подготовку берет на себя родитель. Это ответственность самого родителя – обеспечить полноценным школьным образованием своего ребенка. Родитель может нанять репетитора, заниматься с ребенком сам, купить самоучитель. Никаких ограничений, принуждений и требований в этом вопросе нет. Просто мы хотим создать дополнительные условия для иностранных граждан», – уточнил он.

Замминистра добавил, что образовательные центры по изучению русского языка будут создаваться, исходя из потребности в них. «У нас есть районы, где вообще нет иностранных граждан, поэтому там открывать такие центры нет необходимости», – отметил он.

В России 1 апреля вступил в силу закон, который предусматривает обязательное тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школу. В Татарстане определено 77 тестирующих организаций, они созданы на базе школ.

В республике больше всего мигрантов проживает в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Елабуге, Нижнекамске, Зеленодольске, меньше – в муниципальных районах.

«Поэтому больше всего пунктов проведения тестирования в этих городах. Никакой сложности не видим. Работа с детьми мигрантов и раньше проводилась. Сейчас это все будет максимально систематизировано и урегулировано на федеральном уровне», – подчеркнул Музипов.

Он заметил, что предусмотрено обжалование результатов тестирования. Для этого в Министерстве образования и науки РТ создана апелляционная комиссия, которая будет проверять жалобы по порядку проведения тестирования и достоверности оценивания ответов на задания.