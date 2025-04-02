Детей мигрантов примут в школы Татарстана при соблюдении двух новых условий

Детей мигрантов примут в школы Татарстана только при соблюдении двух условий. Новый порядок поступления в образовательные организации для иностранцев и лиц без гражданства начал действовать с 1 апреля. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«С 1 апреля вступили в силу поправки, внесенные в закон об образовании, в части приема в школы детей иностранных граждан и лиц без гражданства. Прием в первый и последующие классы, вплоть до 11-го, будет проходить разными порядками. Для граждан России – один порядок, он с прошлого года не изменился. И отдельный порядок – для иностранных граждан и лиц без гражданства», – рассказал он.

Первое требование заключается в том, что дети иностранцев должны законно находиться на территории России и иметь подтверждающие это документы.

«Это условие, которое будет проверяться при приеме в школу. В случае его невыполнения школа откажет в приеме», – подчеркнул Музипов.

Кроме того, для детей иностранцев вводится обязательное тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения школьной программы по каждому классу.

«Ранее было два основания для отказа: если ребенок не достиг возраста 6,5 года и старше 8 лет и отсутствие свободных мест. Теперь появились два новых основания, но они касаются только иностранных граждан. Это незаконное нахождение на территории России и непрохождение тестирования. То есть тестирование обязательно для детей мигрантов, но установлены исключения. Хотя они общей массы не касаются», – отметил замминистра образования и науки.

Он уточнил, что исключения установлены для граждан Белоруссии, а также по отдельной квоте в школы принимают детей сотрудников посольств и консульств.

Для россиян действуют три способа подачи документов для приема в школу. В частности, родители могут лично прийти в школу и сдать документы, подать заявление через портал госуслуг или отправить по почте.

«Для иностранных граждан только два варианта – портал госуслуг и почта. Личного посещения для них не предусмотрено. Это один из маркеров, который свидетельствует о том, что они законно находятся в России, поскольку, чтобы получить доступ на портале госуслуг, необходимо зарегистрироваться и получить личный кабинет», – заявил Музипов.

В школах Татарстана сейчас обучается около 3,5 тыс. детей мигрантов. В первые классы в прошлом году поступили около 468 чад иностранцев.