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Общество 2 апреля 2025 11:43

В Татарстане определили 77 школ для тестирования детей мигрантов на знание русского языка

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В Татарстане определено 77 школ, где будет проходить тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в образовательную организацию. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» замминистра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Не во всех школах будет проводиться тестирование. Всего у нас в республике около 1,4 тыс. школ», – сказал он.

По словам Музипова, тестирование на знание русского языка планируется проводить в последнюю среду каждого месяца. Первое назначено на 30 апреля.

Оценивать уровень владения русским языком будет предметная комиссия, состоящая из учителей.

«В нее могут входить педагоги из разных образовательных учреждений», – уточнил замминистра образования и науки.

В России с 1 апреля начал действовать федеральный закон, который определяет отдельный порядок для иностранных граждан и лиц без гражданства по приему в школы. В частности, таким детям необходимо пройти обязательное тестирование на знание русского языка.

#мигранты #тестирование #русский язык
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