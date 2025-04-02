Минобрнауки РТ объяснило порядок тестирования детей мигрантов для приема в школу

Заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На тестировании по русскому языку для поступления в школу детям мигрантов необходимо успешно выполнить 90% заданий, чтобы преодолеть минимальный порог. Об этом сообщил на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра образования и науки РТ Рамис Музипов.

«Порядок проведения тестирования имеет элементы государственного экзамена. Тестирование состоит из двух частей – письменной и устной. Первоклассники сдают только устную часть – собеседование, а школьники с 2-го по 11-й класс – письменную и устную. Для первоклассников тестирование состоит из четырех заданий», – рассказал он.

По словам Музипова, во время тестирования обязательно будет вестись видео- и аудиозапись, в том числе будут записаны ответы ребенка.

При проведении испытания ребенку запрещается пользоваться любыми подсказками, средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, электронно-вычислительной техникой, справочными материалами, шпаргалками.

«Если будет установлен факт нарушения, то результаты аннулируются. Если ребенок успешно прошел тестирование, то предметная комиссия в течение трех дней проверит ответы, поставит оценку, посчитает баллы и проинформирует родителей и школу, которая его направила», – уточнил замминистра образования и науки.

Иностранцу, не прошедшему тестирование, предложат пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование он сможет через три месяца. «Потом процедура повторяется за исключением одного момента – ребенку предоставляется уже другой вариант заданий», – подчеркнул Музипов.

Он добавил, что проводить тестирования планируется раз в месяц, начиная с апреля. Родители не позднее чем через семь рабочих дней после получения направления от школы должны будут лично обратиться в тестирующую организацию для записи на прохождение испытания.

Но сначала иностранные граждане должны предоставить пакет документов для поступления в школу – копии свидетельства о рождении ребенка и документов, подтверждающих законность нахождения на территории России.

«Одно из нововведений – медицинское заключение об отсутствии у ребенка инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Оно действует год с момента выдачи. Все документы представляются на русском языке или вместе с заверенным переводом», – отметил замминистра.

Школа в течение пяти рабочих дней проверит документы. Если комплект неполный, то вернет заявление без рассмотрения. «Если представлен полный комплект документов, то школа в течение 25 рабочих дней проверит их достоверность. После проверки достоверности документов ребенок направляется в тестирующую организацию», – заявил Музипов.

Он заметил, что тестирование будут проводить не все школы. «Это не означает, что если иностранный гражданин заявился в какую-то конкретную школу, то именно она будет проводить тестирование. Тестирующих организаций определено 77, но в каждом районе республики они есть», – сказал замминистра.

Так, например, в Казани, Набережных Челнах и Зеленодольском районе будут работать по восемь тестирующих организаций. В других муниципальных районах – от одной до трех.

Информация о тестирующих организациях размещена на сайтах Министерства образования и науки РТ и самих школ, где будет проводиться испытание. Кроме того, такая информация появится на портале госуслуг. «То есть когда иностранный гражданин будет подавать документы, он уже увидит, какие есть тестирующие организации. Но направлять его всё равно будет школа, в которую он заявился», – заключил Музипов.

Видео: © Айсылу Кашапова / «Татар-информ»