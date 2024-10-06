Гатин о Лисичанске: Люди получают пенсию, зарплату, устраиваются на работу

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Набережные Челны продолжает оказывать поддержку Лисичанску – городу, подшефному Татарстану. В очередной раз с Майдана отправили гуманитарную помощь. На этот раз это были продукты для работы полевой кухни.

Челнинец Фанур Акбашев только недавно вернулся с командировки. И вот снова ему выпала ответственная миссия — отвезти груз с гуманитарной помощью. Но он этому только рад. По словам мужчины, он уже два года как ездит в города Донбасса. Побывал Фанур Акбашев в Лисичанске, Мариуполе, Луганске, поэтому может сравнить, как меняется обстановка там.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«На глазах меняется. Все то, что было раньше разбито, сейчас и дороги, и дома процентов на 80 там, наверное, все застроили, сделали все красиво. Когда приезжаешь, они чуть ли тебя не обнимают, слова благодарности говорят, рады, и сам радуюсь то, что помогаю», — говорит водитель Фанур Акбашев.

О том, как меняются города, не понаслышке знает и волонтер Рустам Гатин. Вместе со своей командой он уже на протяжении двух лет ежедневно кормил 5 тыс. мирных жителей Лисичанска и близлежащих населенных пунктов Луганской Народной республики. На данный момент Рустам Гатин вместе с единомышленниками приготовили более 1,5 млн кг еды.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Город меняется молниеносно. Прокладывают трубы, подключают газ, отопление, электричество. Это и на нашем проекте заметно. Мы уже практически в два раза сократили приготовленной порции, развоза. Люди приходят в обычный ритм жизни, получают пенсию, зарплату, устраиваются на работу», — рассказал предприниматель и волонтер Рустам Гатин.

В грузовике все необходимые продукты для того, чтобы команда Рустама Гатина могла и в дальнейшем беспрерывно готовить горячие блюда для мирных жителей Лисичанска, а именно 13 тонн пшена, 7 тонн тушенки. Кроме того, здесь и подарки для военнослужащих — термобелье: 300 комплектов.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Пока Рустам Гатин в отпуске, в Лисичанске продолжают работать его товарищи. Именно им Фанур Акбашев и повезет гумпомощь. На отправке были активисты, волонтеры, депутаты, сотрудники исполкома, мэр города Наиль Магдеев.

Градоначальник также не раз бывал в зоне проведения СВО, передавал шефскую помощь военнослужащим.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«И моральную, и материальную, и человеческую, и душевную теплоту и поддержку наши воины чувствуют. И они об этом мне открыто на линии боевого соприкосновения сказали, находясь вместе с ними там, мы благодарность эту почувствовали», — говорит Магдеев.

С начала года это уже третья отправка для работы полевой кухни. Как рассказал Наиль Магдеев, удалось собрать более 350 тонн груза, а это продукты питания, одноразовая посуда, на сумму более 100 миллионов рублей.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой