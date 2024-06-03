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«Для кого это все говорим?!»: Гафаров отчитал коллег за смартфоны на совещании
Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров сегодня на деловом понедельнике отчитал коллег за смартфоны. Он прервал доклад гендиректора Департамента продовольствия и социального питания Казани Римы Мухамедшиной, обратив внимание на отвлекшихся от него чиновников.
«Я прошу прощения. Если отсюда фотографию сделать, то каждый сидит в телефоне. Для кого мы это всё говорим?! Для того, чтобы в ведомствах у нас не было никаких проблем. Каждый сидит в телефоне!» — выразил негодование Гафаров.
Напомним, сегодня на деловом понедельнике в мэрии города обсудили вопросы обеспечения безопасности на водоемах в летний сезон, подвели итоги организации школьного питания за 2023-2024 годы. Директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова пригласила горожан и гостей столицы Татарстана на «Вкусную Казань», а начальник Управления культуры города Азат Абзалов поделился программой культурных мероприятий в первые летние дни.
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