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Книга-фест и киновечера: какие культурные события ждут казанцев в начале лета
Казанцы попросили этим летом сделать упор на музыкальные и интеллектуальные городские события, рассказал на деловом понедельнике начальник управления культуры горисполкома Азат Абзалов.
Так, на «Чёрном озере», во дворе музыкальной школы №1 имени Петра Ильича Чайковского, в парках, крупных культурных центрах выступят оркестры «Ля Примавера», «Казан нуры», джаз-оркестр «Фантазия», капелла «Мальчиков» под руководством Дмитрия Железнова, оркестр «Центр современной музыки» Губайдулиной, а также пройдут поэтические и киновечера. В частности, продолжатся полюбившиеся казанцам проекты «Культурные среды» и «Гений места».
5 июня в 17.00 на «Черном озере» состоится традиционный казанский книга-фест, посвященный современным трендам в литературе, году семьи и 225-летию Александра Сергеевича Пушкина. В программе различные мастер-классы для детей, лектории по созданию генеалогического семейного древа, школа родительской грамотности, выступления оркестра, книжная выставка-продажа, а также встречи с киноведом Адилей Хайбуллиной и писателем-прозаиком, автором бестселлера «Дневник мамы первоклассника» Машей Трауб.
В этот же день подведут итоги учебного года воспитанники детских школ искусств города на гала-концерте фестиваля при поддержке заслуженной артистки России Аиды Гарифуллиной «Юные виртуозы Казани». В фестивальном отборе приняли участие более ста талантливых ребят, а лучшие юные музыканты на сцене культурного центра «Сайдаш» с оркестром продемонстрируют свое мастерство. С поддержкой и видеоприветствием к ним обратится легенда оперной сцены Пласидо Доминго.
6 июня стартует цикл общедоступных концертных программ с просветительских мероприятий под открытым небом в рамках проекта «Гений места». Во дворике первой музыкальной школы имени Чайковского откроется благотворительная выставка заслуженного работника культуры Татарстана, музыканта и художника Лилии Файзрахмановой, а также выступит ансамбль духовых инструментов «Бридж».
«Летняя культурная программа этого года будет яркой, незабываемой. Впереди большое количество событий. Надеемся, что погодные условия нас не подведут, а афиши будут пополняться. Постараемся разнообразить мероприятия в учреждениях культуры и в общественных пространствах на свежем воздухе», – заключил Абзалов.
Подробную программу мероприятий можно изучить в социальных сетях Управления культуры и на портале kzn.ru.
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