Плавают с 7 утра перед работой: на казанских пляжах увеличили число спасателей

В Казани 1 июня открыли купальный сезон, который продлится до 30 августа. Для отдыха казанцев и гостей города работают пять муниципальных пляжей: «Локомотив», «Нижнее Заречье», озера Глубокое, Комсомольское и большое Лебяжье. На каждом из них будут организованы ежедневные дежурства спасателей, рассказал на деловом понедельнике начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Сергей Чанкин.

Спасатели будут дежурить ежедневно с 9.00 до 20.00 часов, а на пляжах «Нижнего Заречья» и «Комсомольского» на час дольше – с 9.00 до 21.00. Всего на каждом объекте за безопасностью отдыхающих будут следить по три человека, на озерах «Комсомольском» и большом Лебяжьем организуют дополнительные спасательные посты.

«Там чуть ли не с 7 утра уже полный пляж, люди перед рабочим днем плавают. Там не с 9.00 [спасателей] надо, а раньше», — отметил глава горисполкома Рустем Гафаров.

Сергей Чанкин в ответ на замечание подтвердил, что «мёртвых» зон на открывшихся пляжах нет, на каждом из них приняты усиленные меры безопасности.

«Мёртвых зон у нас нет. На Лебяжьем и Комсомольском за счет увеличение финансирования мы увеличили количество спасателей и постов в том числе <…>. Хочу призвать горожан выбирать для отдыха у воды лишь муниципальные пляжи, на которых должным образом организована работа спасателей и медслужб. Напоминаю, что в прошлом году на организованных пляжах города было спасено 22 отдыхающих, в том числе 5 детей, и почти 600 отдыхающим была оказана первая доврачебная помощь», - прокомментировал Чанкин.