365 тыс. человек и 100 тонн еды: «Вкусная Казань» отметит 10-летний юбилей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Юбилейный 10-й гастрофестиваль «Вкусная Казань» в этом году пройдет 13 и 14 июля на площадке центра семьи «Казан». Об этом на деловом понедельнике рассказала директор комитета по развитию туризма столицы Татарстана Дарья Санникова.

«За 9 лет мы накормили более 365 тысяч человек, было съедено более 100 тонн еды, более 600 представителей сферы гостеприимства и сувенирной продукции приняли участие в мероприятии. Высокий интерес к фестивалю проявляют как казанцы, так и гости города. Известно, что одним из мотивов туристов, посещающих Казань, является богатая местная кухня и ее широкий гастрономический спектр», - прокомментировала докладчица.

За время своего существования проект «Вкусная Казань» четырежды становился победителем международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, а также вошел в топ-50 лучших туристических событий России. В 2021 году фестиваль стал победителем национального кулинарного фестиваля «Легенда», а также был отмечен журналом «National Geographic» как одно из главных гастрономических событий России.

«На сегодняшний день программа фестиваля находится в разработке, но готова немного раскрыть концепцию мероприятия. В этом году площадка перед центром семьи “Казан” превратится в большой семейный пикник. Мы ставим себе задачи создать дружескую, уютную атмосферу, где люди смогут насладиться вкусной едой, познакомиться с кухнями разных народов, провести время с семьей и друзьями, а также научиться чему-то новому», - отметила Санникова.

В рамках фестиваля в этом году организуют детскую гастрономическую зону с мастер-классами и развлечениями. Также прорабатывается вопрос по внедрению практики зеленого фестиваля, сюда относится: раздельный сбор мусора, передача использованных материалов на переработку, проведение благотворительных акций.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Принять участие во «Вкусной Казани» могут владельцы кафе, фудтраков, фермеры, самозанятые горожане – изготовители сувенирной продукции, товаров народного и художественного промысла. Особое внимание уделят предпринимателям, которые занимаются ведением семейного бизнеса.

Для того,чтобы стать участником проекта, необходимо заполнить заявку на портале kzn.ru либо в телеграм-канале комитета gokazan.ru до 21 июня. Основными критериями при выборе участников будут: разнообразное меню, широкий ассортимент продукции, использование локальных продуктов, ценовая политика, использование изделий из вторсырья, предоставление возможности посетителям использовать собственную посуду, отказ от пластиковых трубочек. Результаты отбора будут объявлены до 28 июня.

«Гастрономические фестивали становятся все более популярны в современном мире. “Вкусная Казань” – действительно хорошая площадка для продвижения своего бренда, представления новых блюд и реализации собственной продукции. Жители и гости города получают возможность ярко организовать свой досуг, насладиться разнообразием вкусов и предложений, а предприниматели заявить о себе широкой аудитории», - заключила Санникова.