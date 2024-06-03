В минувшем учебном году в столовых Казани забраковали около 500 тонн продуктов

В минувшем учебном году специалисты лаборатории Департамента продовольствия и соцпитания Казани выполнили почти 170 тысяч анализов. По их результатам забраковали около 500 тонн сырья и продовольственных товаров, рассказала на деловом понедельнике гендиректор учреждения Римма Мухамедшина.

«С целью взятия проб и проведения оценки качества специалисты лаборатории совершили 686 выездов в детские сады и школы Казани и 587 по Республике Татарстан. По вопросам соблюдения санитарных норм и правил, техрегламентов и для проведения инструктажа в школы и детсады выезжает отдел санитарных врачей. За учебный год они выполнили более 1,2 тыс. проверок. Для контроля процесса питания и соблюдения меню специалисты организации выполнили 1,5 тыс. выездов», – прокомментировала докладчица.

За весь 2023 учебный год в журнале родительского контроля появилось 19 тысяч записей – на две тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 98,3% с оценкой «положительно».

Мухамедшина также напомнила, что в минувшем году департамент обеспечил горячим питанием почти 169 тысяч школьников, из них бесплатно получали горячее питание 79,5 тыс. учеников с 1 по 4 классы.

«Ежедневно департамент организует питание для 300 тысяч человек по Казани и 10 районам Татарстана. С 1 сентября 2024 года это будет уже 309 тысяч человек», – заключила спикер.