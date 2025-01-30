Дитя войны из Нижнекамска передало аппарат для реабилитации бойцам СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Житель Нижнекамска Анатолий Никулин передал для бойцов СВО физиотерапевтический аппарат, который помогает лечить опорно-двигательную систему, применяется при острой боли, для снятия спазмов и в целом для ускорения процесса восстановления.

В госпитале такому подарку будут рады, отмечают волонтеры группы «Добрые сердца». Медицинский аппарат уже на днях отправится госпиталь, в 430-й полк.

Этот аппарат Анатолий Никулин приобретал для своей супруги, которая болеет уже много лет. С ней он уже 64 года и старается сделать все возможное, чтобы облегчить ее состояние. Но, как сказали врачи, без профессиональной помощи применять его не стоит. После этого Анатолий Васильевич решил передать медицинский прибор в госпиталь.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«На переднем крае все бывает. И болезни, и ранения. Ребятам пригодится для реабилитации. Еще добрым словом будут вспоминать», – отметил мужчина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Отправим в зону СВО, в 430-й полк, в госпиталь. Для наших ребят он очень пригодится в реабилитации. Здорово, что такие отзывчивые и неравнодушные люди у нас есть и с каждым днем их становится все больше», – заявила председатель СТОС Лариса Орлова.

Анатолий Никулин – ребенок войны. Он не понаслышке знает, как тяжело приходилось в это непростое время. Всем сердцем он переживает за ребят, которые сейчас находятся на линии фронта.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«По телевизору смотрю, газеты читаю про СВО, душа-то болит. Буду рад, если он послужит добрым здоровьем для солдат, для победы и еще раз для победы. Я верю в это», – заключил нижнекамец.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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