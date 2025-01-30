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СВО 30 января 2025 16:32

Дитя войны из Нижнекамска передало аппарат для реабилитации бойцам СВО

Дитя войны из Нижнекамска передало аппарат для реабилитации бойцам СВО
Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Житель Нижнекамска Анатолий Никулин передал для бойцов СВО физиотерапевтический аппарат, который помогает лечить опорно-двигательную систему, применяется при острой боли, для снятия спазмов и в целом для ускорения процесса восстановления.

В госпитале такому подарку будут рады, отмечают волонтеры группы «Добрые сердца». Медицинский аппарат уже на днях отправится госпиталь, в 430-й полк.

Этот аппарат Анатолий Никулин приобретал для своей супруги, которая болеет уже много лет. С ней он уже 64 года и старается сделать все возможное, чтобы облегчить ее состояние. Но, как сказали врачи, без профессиональной помощи применять его не стоит. После этого Анатолий Васильевич решил передать медицинский прибор в госпиталь.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«На переднем крае все бывает. И болезни, и ранения. Ребятам пригодится для реабилитации. Еще добрым словом будут вспоминать», – отметил мужчина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Отправим в зону СВО, в 430-й полк, в госпиталь. Для наших ребят он очень пригодится в реабилитации. Здорово, что такие отзывчивые и неравнодушные люди у нас есть и с каждым днем их становится все больше», – заявила председатель СТОС Лариса Орлова.

Анатолий Никулин – ребенок войны. Он не понаслышке знает, как тяжело приходилось в это непростое время. Всем сердцем он переживает за ребят, которые сейчас находятся на линии фронта.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«По телевизору смотрю, газеты читаю про СВО, душа-то болит. Буду рад, если он послужит добрым здоровьем для солдат, для победы и еще раз для победы. Я верю в это», – заключил нижнекамец.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой

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