Директор Запорожской АЭС заявил об уходе со станции половины персонала

Примерно 50% персонала Запорожской атомной электростанции, по имеющимся на данный момент данным, покинули ее. Об этом рассказал директор ЗАЭС Юрий Черничук в интервью телеканалу «Россия 24».

«Последние данные, которые у меня есть, — порядка 50% персонала выехало со станции. То есть из 11,5 тыс. где-то половины нет», — пояснил Черничук, назначенный недавно руководить АЭС российской стороной.

По словам главы станции, ежедневно на площадке находится около 2,5 тыс. работников ЗАЭС.

При этом в конце ноября советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявлял, что более 2,3 тыс. сотрудников атомной станции подписали договоры с новой эксплуатирующей компанией.

Стороны конфликта на Украине неоднократно возлагали друг на друга ответственность за артиллерийские удары по Запорожской АЭС. В ноябрьских обстрелах Министерство обороны РФ и Росатом обвинили украинских военных.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заметил — стреляющие по ЗАЭС понимают, что они делают. Вместе с тем до этого он допустил, что защитная зона вокруг станции может быть согласована и заработает уже в ближайшее время.