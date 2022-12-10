Глава МАГАТЭ заявил, что стреляющие по ЗАЭС понимают, что делают

Стреляющие по Запорожской атомной электростанции понимают, что они делают. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси телеканалу Al Jazeera, комментируя возможное создание защитной зоны вокруг АЭС.

«Это сложное понятие, потому что переговоров о прекращении огня или демилитаризации нет. Позвольте объяснить простыми словами: не стреляйте по станции или с территории станции», — подчеркнул Гросси.

При этом международный чиновник добавил, что прекращения обстрелов можно добиться при содействии МАГАТЭ. «Не стреляйте, не стреляйте ни сверху, ни снизу, ни из-под земли. Люди, которые это делают, точно знают, что они делают», — пояснил он.

Ранее Гросси допустил, что защитная зона вокруг Запорожской АЭС может быть согласована и заработает уже в ближайшее время.

Стороны конфликта на Украине неоднократно возлагали друг на друга ответственность за артиллерийские удары по Запорожской АЭС. В ноябрьских обстрелах Министерство обороны РФ и Росатом обвинили украинских военных.