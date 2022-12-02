В МАГАТЭ заявили, что Россия и Украина близки к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Россия и Украина близки к тому, чтобы заключить соглашение по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси сообщает Bloomberg.

«Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым», — уверен он.

Кроме того, Гросси заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В заключение он отметил, что российские военные не собираются покидать территорию ЗАЭС.