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Ру Тат
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Политика
2 декабря 2022  22:20

В МАГАТЭ заявили, что Россия и Украина близки к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

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Россия и Украина близки к тому, чтобы заключить соглашение по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Об этом со ссылкой на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси сообщает Bloomberg.

«Мы подходим ближе к чему-то, что может быть приемлемым», — уверен он.

Кроме того, Гросси заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Президентом России Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

В заключение он отметил, что российские военные не собираются покидать территорию ЗАЭС.

#Запорожская область #аэс
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