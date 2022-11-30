Запорожскую АЭС после скандала с СБУ возглавил украинский инженер

Новым директором Запорожской атомной электростанции стал бывший главный инженер украинского «Энергоатома», работник станции Юрий Черничук, сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Он назвал Черничука «гипертрофированно порядочным человеком», сообщает РИА Новости.

«Весь управленческий состав, включая главного инженера, его заместителей и вообще все узловые должности, сегодня на станции занимают представители прежнего коллектива, которые заключили контракт с эксплуатирующей компанией, поэтому предлагаю господам по ту сторону реки и их кураторам наконец успокоиться», — рассказал Карчаа.

Напомним, прежний руководитель станции Игорь Мурашов был выдворен на Украину за сотрудничество с украинской Службой безопасности. По словам бывшего главы Энергодара Александра Волги, экс-директор ЗАЭС координировал террористическую деятельность не только там, но и в самом городе.

Запорожская АЭС на сегодняшний день является самой крупной электростанцией в Европе. Она находится на берегу Днепра вблизи города Энергодара. С 28 февраля станция находится под контролем российских военных.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может вывести свои военные силы со станции. Международное агентство по атомной энергии, в свою очередь, пообещало усилить свое присутствие на всех АЭС на территории Украины.