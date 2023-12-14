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Топилин о решении проблемы обмеления Волги: «Буквально каждый шаг будем контролировать»
Решение проблемы обмеления Волги, затронутой сегодня в ходе «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным, будет оставаться на постоянном контроле депутатов Государственной Думы. Об этом заявил председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин, представляющий в нижней палате парламента Татарстан.
«Сегодня в ходе „Прямой линии“ был поднят вопрос обмеления Волги. В Госдуме также были специальные слушания на эту тему, ведь обмеление Волги и Дона затрагивает более 80 млн человек. Я с коллегами, депутатами от Татарстана, акцентировал внимание на этом вопросе. Правительство на следующий год обязалось регулировать уровень воды в Волге в интересах жителей и экономики республики», — отметил парламентарий.
«Напомню, ровно месяц назад, в ноябре, депутаты Государственной Думы направили обращения в Правительство и Генеральную прокуратуру РФ по вопросам, касающимся обмеления рек Волги, Дона и их бассейнов, а также соблюдения требований законодательства Российской Федерации в водоохранных зонах», — добавил глава Комитета ГД.
«Вопрос на контроле. Буквально каждый шаг будем контролировать», — резюмировал Максим Топилин.
Ранее Владимир Путин в ходе «Прямой линии» пообещал, что Правительство РФ работает над этим и не бросит ситуацию на самотек.
Подробнее о ситуации с уровнем воды в Волге читайте в материале «Татар-информа» «Вопрос обмеления Волги — удар под дых»: в Казани обсудили, как защитить реку от человека.
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