«Своевременная мера»: дети мобилизованных казанцев могут бесплатно спортивные объекты

Социальные меры поддержки семей мобилизованных заработали в столице Татарстана. Помимо бесплатного похода в учреждения культуры, дети также могут посетить спортивные объекты. В программе участвуют 20 городских спортивных комплексов, рассказал заместитель председателя Комитета физической культуры и спорта Казани Ришат Ибатуллин.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В рамках программы поддержки детей мобилизованных казанцев у нас будут осуществлять работу два объекта. Это спортивный комплекс „Ак Буре“ и плавательный бассейн. Мы, безусловно, поддерживаем эту нужную и своевременную программу», — отметил Ибатуллин.

По словам чиновника, расписание спортивных занятий для детей призванных из запаса уже сформировано. Так, занятия в тренажерном зале «Ак Буре» будут проходить в понедельник и субботу с 16 до 21 часа. При этом проводить тренировки будут опытные наставники, в числе которых — кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Денис Гадарахманов.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Для посещения необходима пластиковая карта „Батыр“, спортивная форма и медицинская справка, которая свидетельствует, что нет противопоказаний для занятий в тренажерном зале. Остальным мы обеспечим», — подчеркнул Ришат Ибатуллин.

Кроме тренажерного зала, дети мобилизованных казанцев могут бесплатно посетить и плавательный бассейн. Еженедельно занятия будут проходить в воскресенье с 14 до 19 часов. Для начинающих тренировки организуют в малом бассейне, а для тех, кто уже освоил плавание, — в большом.

«С каждым днем число звонков в администрацию нашего спортивного комплекса увеличивается. Поэтому возможно, что если число желающих прийти в бассейн или тренажерный зал будет расти, мы увеличим количество дней для посещений. Мы предоставим всё для того, чтобы дети могли заниматься спортом», — резюмировал представитель мэрии.