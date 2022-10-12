Движение «Ярдәм янәшә!» организует кампанию по поддержке мобилизованных и их семей

В Татарстане региональное общественное движение «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» возобновляет работу в рамках общероссийской акции #МыВместе. Оно будет координировать распределение гуманитарной помощи призванным из запаса в рамках частичной мобилизации и их семьям, сообщает пресс-служба движения.

В частности, желающие смогут получить юридическую консультацию, помощь в передержке домашних животных и психологическую поддержку. Волонтеры будут оказывать семьям мобилизованных граждан адресную помощь.

Для обращений за помощью и предложений помочь открыта горячая линия: 8 (800) 350-02-16. Время работы линии — ежедневно с 9 до 18 часов. Участники движения станут обрабатывать заявки и контролировать их исполнение.

Координатор «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин напомнил, что в разгар пандемии коронавируса движение оказало значимую помощь жителям республики. По его словам, сейчас волонтеры «вновь чувствуют необходимость объединяться, чтобы помогать мобилизованным гражданам и их семьям». «Мы уже начали эту работу, каждая организация в своём направлении. И виды поддержки будут расширяться. Мы убеждены, что только объединившись можно оказать значимую помощь!» — добавил активист.

Гражданам, желающим присоединиться, доступны следующие способы поддержки:

1) оформление денежного пожертвования на официальный счет движения,

2) сбор гуманитарной помощи в соответствии со списком,

3) помощь в передержке домашних животных мобилизованных граждан,

4) возможность стать волонтером или партнером проекта.

Регулярные отчеты о деятельности движения, собранных и потраченных средствах, оказанных мерах поддержки будут размещаться на официальном сайте движения.

Россия с 24 февраля текущего года проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Позднее Президент Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «руководителям городов и районов необходимо взять семью каждого мобилизованного из нашей республики под личный контроль».