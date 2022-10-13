От цирка до театра: дети мобилизованных смогут бесплатно посетить 40 учреждений Казани

Во всех муниципальных культурных учреждениях Казани заработали льготы для семей мобилизованных граждан – дети могут бесплатно посетить театральные постановки, музейные выставки, цирковые представления и киносеансы. В проекте участвуют порядка 40 культурных объектов, рассказал начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Льгота распространяется не только на детей, но и на других членов семьи, в частности на мам, бабушек, дедушек и других родственников, которые могут сопроводить ребенка на мероприятие. При резервировании билетов необходимо обращать внимание на возрастной ценз спектаклей – бывают программы, рассчитанные только на взрослую аудиторию», – сообщил Абзалов журналистам.

Он отметил, что для посещения событий мира культуры необходимо предъявить пластиковую карту «Батыр». Механизм работы карты прост: предварительно необходимо ознакомиться с афишей, позвонить в учреждение культуры и зарезервировать места.

«Карту достаточно предъявить на кассе, чтобы получить билет. Однако физические билеты сопровождающим необходимо получить не позднее, чем за пять дней до мероприятия», – подчеркнул начальник управления культуры Казани.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Карту «Батыр» казанцы могут получить в муниципальных учреждениях культуры. Для этого необходим свидетельство о рождении или паспорт ребенка. При этом, льготу могут получить дети от 0 до 17 лет включительно.

«Я впечатлен такой объединяющий историей коллективов учреждений культуры Казани – все объединились вокруг этой идеи и по мере своих возможностей стараются оказать тепло и заботу детям мобилизованных», – отметил Абзалов.

Многие культурные учреждения выступили с инициативой сами – одним из них стал Казанский цирк.

Директор цирка Эльмира Булатова отметила, что сейчас поступает множество звонков – семьи мобилизованных уже начали резервировать билеты на цирковые представления.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Я думаю, мы, как учреждения культуры, должны отвлечь людей и подарить им чудесный праздник. Билеты на представления будут выдаваться бесплатно в неограниченном количестве. При этом, около 200 мест выделено для посещения одного спектакля, поэтому мы готовы к большому количеству зрителей», – рассказала Булатова.

По ее словам, сейчас в афише Казанского цирка можно увидеть все представления, среди них новогодняя цирковая сказка «Морозко» и новая программа «Мост».

«Мы сейчас не про заработки, мы сейчас про оказание помощи культурным содействием. Это гражданская позиция всех сотрудников цирка», – подчеркнула Булатова.