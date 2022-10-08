Минниханов: Наш долг– взять под личный контроль семью каждого мобилизованного татарстанца

Активно работать с населением и отвечать на все вопросы о частичной мобилизации быстро и вежливо поручил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Главам всех районов и городов республики необходимо взять на контроль семьи, в которых есть мобилизованные, отметил он на совещании в Кабмине РТ.

Минниханов напомнил, что для получения информации о частичной мобилизации есть несколько ресурсов: платформа обратной связи «Решаем вместе», система «Народный контроль», горячая линия 122. Также пояснения дают Общероссийский народный фронт, военкоматы, социальные сети.

«Но, в любом случае, надо отнестись с терпением, людям объяснять. Чтобы никакой грубости, никакого формализма. <…> Понятно, что раз есть телефон – туда будут звонить, раз будут звонить – надо нормальным человеческим голосом отвечать», – сказал он, подчеркнув, что многое зависит от общения глав муниципалитетов с населением.

«Руководителям городов и районов необходимо взять семью каждого мобилизованного из нашей республики под личный контроль. Нужно выяснять, какие проблемы их волнуют. Мы должны показать нашим ребятам, которые будут защищать Родину, что касается их семей, близких, мы всегда будем делать все, что необходимо это наш долг», – подчеркнул Президент РТ.

Напомним, частичную мобилизацию Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. Призвать для службы в зоне проведения спецоперации планируется 300 тыс. резервистов, по данным Минобороны 200 тыс. из них уже прибыли в ВС РФ.