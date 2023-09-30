Дети из РТ спели «С чего начинается Родина» ко Дню воссоединения новых регионов с Россией

Капелла мальчиков под руководством Дмитрия Железнова приняла участие в хоровой акции, приуроченной ко Дню воссоединения новых регионов с Россией. Ребята исполнили знаменитую песню «С чего начинается Родина», написанную Вениамином Баснером на слова Михаила Матусовского.

Акция получила название «Одна страна, одна семья, одна Россия!». Ранее часть музыкального видео в своем телеграм-канале опубликовал Раис Татарстана Рустам Минниханов, поздравив жителей республики с первой годовщиной воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Руководитель РТ пообещал и дальше помогать жителям Лисичанска и Рубежного. На республиканском совещании он заметил, что жители новых регионов нуждаются в поддержке.

Референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года. По их итогам Президент РФ Владимир Путин и руководители этих регионов подписали договоры о присоединении соответствующих территорий к России.

Сегодня глава российского государства поздравил сограждан с Днем воссоединения новых регионов с Россией. «За выбором миллионов жителей <...> — наша общая судьба и тысячелетняя история», — прокомментировал он ранее результаты плебисцитов.